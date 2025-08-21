¿Querés tu primer perro? Las 3 razas de perros que son perfectas para dueños primerizos.

Existen tres razas de perros que son ideales si sos principiante en tener mascotas y no sabés cuál te conviene para una primera experiencia. Ya sea que no quieras adoptar o prefieras un perro de raza, esta información te puede ser útil para tomar una decisión al respecto.

Antes de conseguir tu primer perro, hay muchas cosas que tendrías que preguntarte. Una muy importante es qué tanto espacio tenés en el lugar en el que vivís. Si vivís en un departamento, es probable que quieras un perro más pequeño, mientras que si tenés un espacio al aire libre en tu hogar para que corra un animal, tener uno grande no podría representarte problemas.

Aparte del espacio, también es clave que te cuestiones qué tanto tiempo y energía vas a tener para hacerte cargo de tu mascota. No todos los perros requieren la misma cantidad de tiempo de dedicación. Algunas razas necesitan paseos más largos que otros, mientras que otros se adaptan más a rutinas más relajadas y con menos actividad física.

3 razas de perros ideales si estás buscando tener tu primera mascota

1. Shih Tzu

El Shih Tzu es una de las razas más antiguas y puede vivir hasta 18 años. Estos perros suelen ser adaptables, tranquilos y muy cariñosos. Son chiquitos, ideales si vivís en departamento. Sin embargo, requieren mucho tiempo de socialización desde cachorros si vivís en la ciudad o en un departamento, para que se acostumbren y no ladren tanto. Además, es importante que sepas que es clave cuidar su higiene bucal, ya que suelen tener problemas dentales.

Perros de raza ideales para adoptar a tu primera mascota.

2. Maltipoo

El Maltipoo es una raza híbrida que viene de la mezcla entre un maltés y un caniche. Estos perros son chiquitos y no pesan más de 10 kilos, son muy inteligentes y es fácil entrenarlos. Tienen un pelaje rizado que es casi hipoalergénico, lo que implica menos problemas de alergias y menos pelo en la casa. Son ideales si vivís en un departamento o si no estás dispuesto a limpiar tanto pelo de perro.

Perros de raza ideales para adoptar a tu primera mascota.

3. Golden Retriever

El Golden Retriever es una raza perfecta si tenés espacio y ganas de sacarlo a pasear seguido. Estos perros son muy dulces, inteligentes y se entretienen fácilmente con cualquier cosa. También son muy fáciles de entrenar, pero tenés que saber que requieren por lo menos una hora diaria de actividad física. Por lo tanto, es importante que te tomes el tiempo de sacarlos a caminar, o incluso a nadar.