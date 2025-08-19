Buscaban metales y desenterraron un tesoro de 500 años: "Es el descubrimiento de toda una vida".

Una pareja salió en búsqueda de metales en una expedición habitual como aficionados de la detección de metales y se llevaron una gran sorpresa: desenterraron un tesoro medieval de oro y plata. El suceso tuvo lugar en el sur de Escocia y, aunque si bien se dio el año pasado, recién en la última semana las autoridades del país dieron a conocer la noticia públicamente.

Keith Young y Lisa Stephenson son la pareja protagonista de la historia. En noviembre del año pasado, salieron a hacer una expedición en las cercanías de Cappercleuch, un poblado ubicado cerca de la frontera con Inglaterra, y en lo que parecía una salida habitual de estos aficionados terminó en un hallazgo arqueológico: hallaron 30 monedas de oro y plata de la época medieval.

Rápidamente informaron a las autoridades y el caso quedó en investigación de Unidad de Búsqueda de Tesoros (TTU) de Escocia, quienes en conjunto con la Fiscalía de la Corona escocesa, se pusieron a evaluar el peso histórico, cultural y económico de este hallazgo. Además, empezaron a investigar la zona del encuentro, ya que se trata de una zona rural en donde podría haber más tesoros.

"Este alijo es el descubrimiento de toda una vida", reveló Stephenson en un comunicado oficial que replicaron los medios británicos. Además, aseguró que, pese a su experiencia con el uso de detector de metales, "nada los habría preparado para un descubrimiento de este tipo". Por último, aclaró que, como aficionada de los tesoros, desea que este hallazgo se exponga al público para que más personas lo puedan disfrutar.

Monedas de oro de la época medieval: de cuándo data este tesoro

Luego de varios meses de investigación, la Fiscalía de la Corona de Escocia confirmó los datos sobre el tesoro. Estas 30 monedas de oro y plata fueron enterradas alrededor de 1460 y son de origen mixto: algunas son inglesas y otras escocesas.

Entre las curiosidades del tesoro destacan monedas de plata medieval que, según los registros, coinciden con las emitidas durante los reinados de Enrique V y Eduardo IV de Inglaterra. Además, las monedas de oro emitidas por Jacobo I y Jacobo II de Escocia.