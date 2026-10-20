Cuándo es la luna llena de Tauro "del cazador" de octubre 2026: qué significa y rituales para hacer

La próxima Luna llena se podrá ver en la madrugada del lunes 26 de octubre y por la fecha es conocida como la "del cazador". Para la astrología, es un fenómeno particular porque ocurre en Tauro: el signo de la estabilidad y los recursos propios que invita a hacer balance, reconocer lo que se construyó en las últimas semanas y decidir qué conviene soltar.

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Cuándo es la luna llena de octubre 2026: la hora exacta

La Luna llena se podrá disfrutar el próximo 26 de octubre y su máximo esplendor lo alcanzará a la 01:12 de la madrugada, es decir, en la noche del domingo al lunes. En ese momento, la Luna se ubicará en el grado 2 de Tauro y el Sol, justo enfrente, en el grado 2 de Escorpio. Es una oposición de 180 grados, la posición que permite ver la cara lunar completamente iluminada.

Esta vez se la denomina "Luna del cazador" por una tradición del hemisferio norte, ya que llega posterior a la luna de la cosecha, cuando los campos ya estaban despejados y su luz permitía seguir a los animales al anochecer. En la Argentina, donde octubre es primavera, la imagen resulta menos cercana, pero el fenómeno astronómico y su lectura astrológica son los mismos.

¿Qué significa la luna llena en Tauro?

La luna llena marca el punto más luminoso del ciclo lunar. Los que realizaron manifestaciones en la pasada luna nueva del 10 de octubre, podrán rever qué pasó con sus intenciones: qué maduró, qué se concechó y qué quedó en el aire.

Al caer en Tauro, con el Sol en Escorpio, el foco está en el eje entre lo propio y lo compartido. Tauro se vincula con el cuerpo, el dinero, los recursos y la sensación de seguridad. Escorpio, en cambio, remite a la intimidad, a lo que se comparte con otros y a lo que debe terminar para que algo nuevo comience. Para la astrología, el desafío está en no quedarse con un solo extremo, ya sea aferrarse a lo conocido o desprenderse de todo, sino distinguir qué merece conservarse y qué ya cumplió su función.

La luna llena se podrá ver en la madrugada del 26 de octubre

Aunque cae en Tauro, la luna llena alcanza a todos. Lo que cambia es el área de la vida que se ilumina, y eso depende de la casa de la carta natal donde caiga el eje Tauro-Escorpio, que se determina con la fecha, la hora y el lugar de nacimiento.

Entre las grandes recomendaciones astrológicas se aconseja evitar las decisiones impulsivas de gran impacto, ya que la luna llena intensifica la percepción, pero no mejora el juicio, y no exigirse un cierre perfecto: algunos procesos necesitan más de un ciclo.

Rituales para hacer en la luna llena de octubre

Más que prácticas con poderes especiales, los rituales de luna llena funcionan como una pausa estructurada para revisar el mes. Estas son algunas ideas, alineadas con el espíritu de Tauro y Escorpio: