Calendario lunar de octubre 2026: cuándo es luna llena, cómo afecta a cada signo y rituales para hacer

La luna llena llegará recién el lunes 26 de octubre y marcará el final de las cuatro fases del satélite natural. Se trata del cierre de un mes que no tendrá eclipses solares ni lunares. Sin embargo, llegará con nueva energía y, para la astrología, es el momento ideal para hacer rituales.
Calendario lunar de octubre 2026: fases y horarios en Argentina
De acuerdo al calendario lunar, los mejores horarios para ver las diferentes fases de la luna desde Argentina (UTC-3) son:
- Cuarto menguante: sábado 3 de octubre, 10:25 hs.
- Luna nueva: sábado 10 de octubre, 12:50 hs.
- Cuarto creciente: domingo 18 de octubre, 13:12 hs.
- Luna llena: lunes 26 de octubre, 1:11 hs.
La Luna llena será el lunes 26 de octubre
Luna llena de octubre: cómo afectará a los signos del zodíaco
Según la astrología, esta luna llena cae en Tauro, en oposición al Sol en Escorpio. Eso la vuelve una luna de cierres vinculados con lo material, lo emocional y lo afectivo: para analizar qué te da seguridad, qué te ata y qué estás listo para soltar.
- Aries: revisá tus finanzas y tus recursos. Es momento de ordenar gastos y definir qué inversión de tiempo o dinero vale la pena.
- Tauro: la luna llena ilumina tu signo. Hablá de tus necesidades, cerrá una etapa personal y priorizá tu bienestar.
- Géminis: buen momento para el descanso y la introspección. Soltá lo que venís cargando en silencio antes de que se acumule.
- Cáncer: se activan los grupos de amigos y los proyectos a largo plazo. Revisá qué vínculos suman y cuáles te drenan.
- Leo: foco en lo laboral. Un objetivo profesional puede llegar a su punto de definición.
- Virgo: ganas de expandirte, viajar o aprender algo nuevo. Dejá de lado la autoexigencia y animate a probar.
- Libra: tema de recursos compartidos, deudas o acuerdos. Es momento de transparentar y poner las cuentas claras.
- Escorpio: la oposición pasa por tu signo, así que los vínculos de pareja o sociedad entran en revisión. Hablá lo pendiente.
- Sagitario: rutinas y salud en el centro. Ordenar hábitos te ayuda a recuperar energía.
- Capricornio: creatividad, disfrute y vínculos afectivos. Dale lugar a lo que te da placer sin culpa.
- Acuario: el hogar y la familia piden atención. Es un buen momento para resolver algo pendiente en casa.
- Piscis: conversaciones importantes y decisiones comunicacionales. Decí lo que tenés que decir con claridad.
Rituales para hacer en la luna llena de octubre
Las lunas llenas se asocian tradicionalmente con la culminación y la liberación. Algunas ideas simples para la noche del 25:
- Carta de soltar. Escribí en un papel lo que querés dejar atrás (un hábito, un miedo, una situación) y rompelo o quemalo de forma segura.
- Limpieza del espacio. Ordená, ventilá la casa y, si querés, sumá un incienso o palo santo para renovar el ambiente.
- Baño de sales. Un baño con sal gruesa es un clásico para descargar la energía del día.
- Cargar cristales. Dejá tus cuarzos o piedras en una ventana donde les dé la luz de la luna.
- Agua lunar. Dejá un frasco con agua afuera durante la noche y usala a la mañana para regar plantas o como ritual simbólico.
- Lista de gratitud. Anotá tres cosas que lograste desde la luna nueva del 10. Es una forma de ver qué se concretó en este ciclo.
- Meditación bajo la luna. Unos minutos de respiración consciente, mirando el cielo si está despejado.