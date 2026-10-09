Calendario lunar de octubre 2026: cuándo es luna llena, cómo afecta a cada signo y rituales para hacer

La luna llena llegará recién el lunes 26 de octubre y marcará el final de las cuatro fases del satélite natural. Se trata del cierre de un mes que no tendrá eclipses solares ni lunares. Sin embargo, llegará con nueva energía y, para la astrología, es el momento ideal para hacer rituales.

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Calendario lunar de octubre 2026: fases y horarios en Argentina

De acuerdo al calendario lunar, los mejores horarios para ver las diferentes fases de la luna desde Argentina (UTC-3) son:

Cuarto menguante: sábado 3 de octubre, 10:25 hs.

sábado 3 de octubre, 10:25 hs. Luna nueva: sábado 10 de octubre, 12:50 hs.

sábado 10 de octubre, 12:50 hs. Cuarto creciente: domingo 18 de octubre, 13:12 hs.

domingo 18 de octubre, 13:12 hs. Luna llena: lunes 26 de octubre, 1:11 hs.

La Luna llena será el lunes 26 de octubre

Luna llena de octubre: cómo afectará a los signos del zodíaco

Según la astrología, esta luna llena cae en Tauro, en oposición al Sol en Escorpio. Eso la vuelve una luna de cierres vinculados con lo material, lo emocional y lo afectivo: para analizar qué te da seguridad, qué te ata y qué estás listo para soltar.

Aries: revisá tus finanzas y tus recursos. Es momento de ordenar gastos y definir qué inversión de tiempo o dinero vale la pena.

revisá tus finanzas y tus recursos. Es momento de ordenar gastos y definir qué inversión de tiempo o dinero vale la pena. Tauro: la luna llena ilumina tu signo. Hablá de tus necesidades, cerrá una etapa personal y priorizá tu bienestar.

la luna llena ilumina tu signo. Hablá de tus necesidades, cerrá una etapa personal y priorizá tu bienestar. Géminis: buen momento para el descanso y la introspección. Soltá lo que venís cargando en silencio antes de que se acumule.

buen momento para el descanso y la introspección. Soltá lo que venís cargando en silencio antes de que se acumule. Cáncer: se activan los grupos de amigos y los proyectos a largo plazo. Revisá qué vínculos suman y cuáles te drenan.

se activan los grupos de amigos y los proyectos a largo plazo. Revisá qué vínculos suman y cuáles te drenan. Leo: foco en lo laboral. Un objetivo profesional puede llegar a su punto de definición.

foco en lo laboral. Un objetivo profesional puede llegar a su punto de definición. Virgo: ganas de expandirte, viajar o aprender algo nuevo. Dejá de lado la autoexigencia y animate a probar.

ganas de expandirte, viajar o aprender algo nuevo. Dejá de lado la autoexigencia y animate a probar. Libra: tema de recursos compartidos, deudas o acuerdos. Es momento de transparentar y poner las cuentas claras.

tema de recursos compartidos, deudas o acuerdos. Es momento de transparentar y poner las cuentas claras. Escorpio: la oposición pasa por tu signo, así que los vínculos de pareja o sociedad entran en revisión. Hablá lo pendiente.

la oposición pasa por tu signo, así que los vínculos de pareja o sociedad entran en revisión. Hablá lo pendiente. Sagitario: rutinas y salud en el centro. Ordenar hábitos te ayuda a recuperar energía.

rutinas y salud en el centro. Ordenar hábitos te ayuda a recuperar energía. Capricornio: creatividad, disfrute y vínculos afectivos. Dale lugar a lo que te da placer sin culpa.

creatividad, disfrute y vínculos afectivos. Dale lugar a lo que te da placer sin culpa. Acuario: el hogar y la familia piden atención. Es un buen momento para resolver algo pendiente en casa.

el hogar y la familia piden atención. Es un buen momento para resolver algo pendiente en casa. Piscis: conversaciones importantes y decisiones comunicacionales. Decí lo que tenés que decir con claridad.

Rituales para hacer en la luna llena de octubre

Las lunas llenas se asocian tradicionalmente con la culminación y la liberación. Algunas ideas simples para la noche del 25: