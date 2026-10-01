Calendario lunar de octubre 2026: cuándo es luna llena, luna nueva, cuarto creciente y cuarto menguante

Durante octubre 2026 se podrán disfrutar nuevamente las cuatro fases principales de la Luna a lo largo de todo el mes, aunque no hay eclipses lunares en el calendario. Los amantes de la astronomía y, también, de la astrología ya tienen las fechas claves del mes para observar el cielo, hacer fotografías astronómicas y hasta rituales.

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Las fases de la Luna en octubre de 2026

El ciclo lunar dura aproximadamente 29 días y medio. Durante octubre, las fechas y los horarios aproximados serán los siguientes:

Cuarto menguante, sábado 3 de octubre: será alrededor de las 10:25 para darle comienzo al mes con una Luna todavía muy iluminada por la cercanía de la Luna llena de fines de septiembre. En este momento se verá iluminada solo en la mitad de su disco, del lado derecho para quienes observan desde el hemisferio sur, y su brillo seguirá disminuyendo noche tras noche.

será alrededor de las 10:25 para darle comienzo al mes con En este momento del lado derecho para quienes observan desde el hemisferio sur, y su brillo seguirá disminuyendo noche tras noche. Luna nueva, sábado 10 de octubre : se podrá ver en su punto máximo alrededor de las 12:50 hs cuando el satélite quede entre la Tierra y el Sol, por lo que su cara visible permanece a oscuras. Es la fase más propicia para observar estrellas, planetas y objetos del cielo profundo, ya que la ausencia de luz lunar mejora notablemente la visibilidad, en especial lejos de la contaminación lumínica de las ciudades.



La luna llena será el lunes 26 de octubre





: se podrá ver en su punto máximo alrededor de las 12:50 hs cuando por lo que su cara visible permanece a oscuras. ya que la ausencia de luz lunar mejora notablemente la visibilidad, en especial lejos de la contaminación lumínica de las ciudades. Cuarto creciente, domingo 18 de octubre: el satélite comienza a crecer y entre el 11 y el 25 de octubre permanece en fase creciente; su punto máximo será alrededor de las 13:10 hs. En el hemisferio sur, su parte iluminada se ve del lado izquierdo.

el satélite comienza a crecer y entre el 11 y el 25 de octubre permanece en fase creciente; su punto máximo será alrededor de las 13:10 hs. En el hemisferio sur, Luna llena, lunes 26 de octubre: alcanzará la fase cerca de la 1:10 de la madrugada, será el momento de mayor iluminación del mes, con el disco completo visible durante toda la noche. Según los cálculos astronómicos, ocurrirá con la Luna ubicada en el signo de Tauro, un dato clave para la astrología.

Los horarios exactos pueden variar levemente, por lo que conviene consultar los datos de observatorios y organismos astronómicos los días previos antes de planificar una observación puntual o una salida de fotografías astronómicas.

¿Qué pasará en los últimos días de octubre?

Después de la Luna llena del 26 de octubre, el satélite natural volverá a menguar durante los últimos días de octubre, del 27 al 31, y dará inicio a un nuevo ciclo que continuará en noviembre con el cuarto menguante del día 1.