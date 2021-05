Sale a la luz una escandalosa pelea entre Anabela Ascar y Ricardo García: "Firmá y me quedo con todo"

Héctor Ricardo García falleció, pero los problemas por su legado continúan. Fue César Notaro, ex productor de Anabela Ascar, quien reveló detalles de la situación.

En las últimas horas, el productor César Notaro reveló detalles desconocidos sobre la relación entre Anabela Ascar y su fallecido esposo Héctor Ricardo García. Según el protagonista, quien fue entrevistado en Intrusos, la conductora del canal de noticias le habría recriminado en reiteradas ocasiones a su pareja que le firme los papeles del casamiento para así quedarse con sus propiedades.

"Mujeres, un entorno que conocía, su gente de administración a la que le daba mucho. No le alquiló, le compró departamentos. Mucha gente que tiene terribles departamentos, ustedes investiguen, por la zona de Bulnes, Congreso, Palermo, pisos en Libertador... Mucha gente ayudó García, que les hizo comprar departamentos", comenzó diciendo Notaro.

Acto seguido, César Notaro aseguró que Ascar se sacaba de quicio con esta situación y que le manifestó su malestar a Héctor Ricardo García en forma violenta y efusiva: "A Anabela le embolaba eso. 'Seguís bancando pu.. y a mí nunca me firmás para el casamiento'. Era muy alevoso lo que hacía Anabela. Firmá y me quedo con todo".

Los problemas entre la familia de Héctor Ricardo García y Anabela Ascar

Héctor y Anabela no se casaron pero convivieron durante 22 años y firmaron una unión convivencial. No obstante, la conductora está en medio de una terrible guerra por los bienes del periodista con la familia de García: "Hay un juicio de desalojo por parte de los hijos, pero ella se resiste a abandonar la mansión. Lo más importante es que el desalojo todavía no se produjo", confirmaron hace poco menos de un año en Nosotros a la Mañana.

"Se cumplió un año del fallecimiento de Héctor, y un programa de televisión aprovechó ese día para decir mentiras sobre mi persona y sobre Héctor. Le dan cámara a gente que nunca estuvo con nosotros. Cualquiera habla e inventa y no respetan el dolor de una viuda. Soy una colega, no se por qué destilan tanto veneno. No puedo ir a los medios porque todavía no se expidió la Justicia. Es una barbaridad lo que están haciendo conmigo", explicó la periodista.

Y aclaró: "Héctor no me dejó nada, pero lucho por lo que creo que es mío. La casa es una sociedad anónima, y mi mamá también es socia. La familia no es dueña 100% de la casa, y nunca nadie de la familia dio la cara".