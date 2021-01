La periodista macrista y unos días llenos de ostentación.

A lo largo del año 2020, existieron varios y varias periodistas que operaron contra el gobierno de Alberto Fernández y el Frente de Todos. Una de estas personas fue Cristina Pérez. La conductora de Telefe Noticias se ha expresado en más de una oportunidad contra el actual mandatario nacional y hasta protagonizó un picante careo con el mismo al aire de su ciclo televisivo.

Luego de una temporada intensa en cuanto a materia informativa y sanitaria, Cristina Pérez decidió tomarse vacaciones en un lugar paradisíaco y al que sólo las personas con un amplio poder adquisitivo podrían darse el lujo de arribar. "Somewhere over the rainbow", escribió la compañera de Rodolfo Barili en el ciclo que sale (habitualmente) de lunes a viernes en el horario central de Telefe.

¿Qué quiere decir esta frase que compartió Cristina Pérez? "En algún lugar, sobre el arcoíris". De hecho, esta frase es el título de una famosa canción que integra la lista de temas del "Mago de Oz". Así las cosas, la periodista disfruta de su tiempo libre antes de regresar a su vida rutinaria y a los trabajos que conforma tanto en Radio Mitre como en Telefe.

El lujoso departamento donde Cristina Pérez vive en Puerto Madero

Mientras el sector obrero trabaja para mantener un alquiler y los gastos que conlleva mantener un hogar, la periodista de Telefe Noticias y Radio Mitre, Cristina Pérez, se regala una vida de lujos en su carísimo e imponente piso en Puerto Madero. Vista al río, gimnasio privado, una biblioteca nutrida y piscina son algunas de las comodidades que se permite la conductora macrista.

La pareja laboral de Rodolfo Barili vive en una propiedad horizontal de categoría que, entre otras comodidades, tiene un amplio gimnasio al que recurre varias veces a la semana, sin necesidad de salir del complejo. En su cuenta de Instagram comparte con sus seguidores sus rutinas fitness que apuntan a llevar una vida saludable.

Además, el lujoso edificio en donde vive la periodista tiene un amplio gimnasio y una pileta climatizada, en la que se la puede ver en varias de sus fotografías, sonrientes y looks llamativos.

Otro de los placeres que la conductora macrista se permite alimentar es la lectura. Recita textos y se fotografía desde distintos rincones de su piso en compañía de libros. La glamorosa biblioteca que se hizo hacer a medida, de pared a pared y en color blanco, es el fondo predilecto para varias de sus publicaciones "en casa".