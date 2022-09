Su boda se suspendió, fueron a apoyar a Cristina y se casaron en Plaza de Mayo: "Nos aplaudían"

Macarena y Rafael dialogaron con El Destape Web y contaron cómo fue el momento en que celebraron su boda en la marcha en apoyo a Cristina Kirchner en Plaza de Mayo.

Macarena y Rafael comenzaron a salir en 2017 y, tres años después, la pandemia fue la excusa perfecta para animarse a convivir. Esa prueba superada y el crecimiento del amor hicieron que la pareja tomara la decisión de dar el siguiente paso: casarse. La joven oriunda de Bragado y el porteño sacaron turno en el Registro Civil para el 2 de septiembre del 2022, pero sus planes se vieron empañados por el feriado nacional decretado por el intento de magnicidio a Cristina Kirchner. Lejos de enojarse o protestar, Macarena y Rafael reflotaron su espíritu militante y utilizaron las energías preparadas para la consumación de su amor en apoyar a la Vicepresidenta.

La pareja dialogó con El Destape Web sobre el video viral de la celebración simbólica de su matrimonio en la Plaza de Mayo el día en que deberían haber estado en el Registro Civil. "Cuando pasó todo esto, que fue terrible, fuimos directamente para la casa de Cristina. Ahí nos enteramos que no nos casábamos", comentó la psicóloga social y recalcó que todos los invitados bragadenses al evento igual decidieron viajar a Buenos Aires para defender la democracia. Los jóvenes ya contaban con los nervios causados por la cercanía del momento del "Sí, quiero" cuando Fernando Sabac Montiel gatilló un arma cargada con Cristina en su mira en la puerta de su domicilio porteño. "No lo podíamos creer, no entendíamos nada", enunció Rafael sobre el momento en que se enteraron del intento de atentado a CFK vivido la semana pasada.

Los teléfonos de Rafael y Macarena sonaron con la confirmación de que su casamiento no iba a poder darse el 2 de septiembre y así acordaron una nueva fecha con el Registro Civil. "El viernes 9 a las 11 nos casamos. Aunque ya nos casaron varias veces (risas)", soltó Rafael.

Macarena y Rafael dijeron "sí, quiero" a su amor por Cristina y por la democracia y acudieron con sus familiares a la marcha, donde vivieron una inesperada experiencia: "Mi hermana Maitena, que es la testigo que va a hablar en el civil, dijo ‘no importa, los caso acá’ y de repente gritó a todos que nos íbamos a casar ese día. La gente se puso a prestar atención, a mirarnos y ella nos casó", contó la joven y agregó que los anillos utilizados fueron creados artesanalmente por su hermana y su cuñado.

Rafael hacía honor al estereotipo de militante y esperaba en la fila para degustar un choripán cuando surgió esa situación y lo sorprendió la reacción de la gente ante el suceso que él mismo protagonizó. "Creo que a ellos les pasaba lo mismo que a nosotros: no sabés cómo sentirte con todo lo que estaba pasando. Era lindo ver tanta gente; sentirte bien porque veías que había buenas caras y por otro lado es una mierda, es un momento choto", contó el ingeniero industrial. "Esa angustia que veníamos sintiendo se contrarrestó porque fue realmente emocionante cómo se acercaban, nos felicitaban, nos aplaudían. El amor vence al odio y ahí lo sentimos más en carne propia que nunca", agregó Macarena.

Hoy recuerdan ese momento con gratitud, pero Rafa y Maca no vivieron con esa sensación la exposición generada por parte de Maitena de buenas a primeras en la manifestación. "Primero le decía a Mai que no gritara: ‘Pará, pará pará’, pero cuando arrancó la gente se enganchó. Me daba un poco de vergüenza (risas)", confesó el joven.

La historia militante de Rafa y Maca

Maca llegó a Buenos Aires desde su Bragado natal hace doce años, cuando terminó la escuela. "Al año entré a La Cámpora porque quería ayudar a dar clases de apoyo. Empecé a ir a las reuniones políticas y ahí comencé a militar", contó la joven que trabaja con el dirigente peronista Carlos Kunkel desde 2011. "Tener tan de cerca a un referente tan importante y con tanto compromiso me hacía sentir cada vez más comprometida a mí. Hubo idas y vueltas pero siempre militando o tratando de estar".

El vínculo de Rafa y el mundo de la política tiene una raíz profunda y dolorosa: "Soy hijo de un preso político. Mi papá estuvo ocho años preso. Cayó en democracia y salió en el 82. Su amor, sus ideales y sus cosas quedaron inculcados en nosotros y creo que van a quedar siempre". La militancia del joven se dio cuando iba al colegio y formaba parte del centro de estudiantes. "Nunca ejercí la militancia fuerte y me dediqué a trabajar en el sector privado. Pero mis ideales están siempre ahí y es muy lindo despertarlos, tenerlos cerca".

Cómo fue la iniciativa de contraer matrimonio

"No hubo propuesta de ninguna de las dos partes, fue de mutuo acuerdo. Hacía rato que veníamos planeando que el 2 de septiembre iba a ser el civil y el 3 la fiesta", relató Macarena y aclaró que la ceremonia festiva se realizó en la fecha pautada, por lo que lo único que resta para sellar el amor de la pareja es pasar por el Registro Civil.

En las buenas y en las malas

"Estas cosas convocan y siempre vamos a apoyar, como lo hicimos la semana pasada. Estamos no solo en las malas, sino que también en las buenas: en 2019 fuimos a festejar cuando ganamos. Eso fue emocionante", reflexionó Macarena, conmovida por el espíritu político y social que despierta el peronismo.