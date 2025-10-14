En medio de la crisis, una famosa actriz vende ropa usada en la calle

Una famosa hizo una feria en la calle con su ropa.

En medio de un contexto económico complejo, muchas figuras del espectáculo buscan nuevas formas de expresión y proyectos personales. Una de ellas es Margarita Páez, la hija de Fito Páez, quien a sus 21 años se animó a un nuevo desafío fuera de los escenarios: abrir su propio emprendimiento de ropa usada.

Durante el fin de semana, la actriz se mostró junto a un grupo de amigos en el centro cultural The Local Support, ubicado en Palermo, donde montaron una feria con prendas de segunda mano cuidadosamente seleccionadas. Entre percheros, accesorios y piezas intervenidas, Margarita desplegó su costado emprendedor.

Fue desde su cuenta de Instagram que Margarita Páez compartió algunas fotos de lo que fue su primera feria americana de ropa en pleno Palermo. La joven artista no reveló si continuará realizando este tipo de formato de ventas o si, eventualmente, creará una tienda online para quienes quieran comprar bueno y más barato.

Una tendencia que gana terreno en medio de la crisis

El fenómeno de la moda de segunda mano se volvió una tendencia. En Argentina, y en medio de la crisis, nombres como Candelaria Tinelli, Catherine Fulop y Iara Weich también se sumaron a la ola vintage, mientras que a nivel mundial Sarah Jessica Parker, Miley Cyrus y Julia Roberts reivindican el estilo “pre-loved”, que celebra la reutilización y la historia detrás de cada prenda. En un contexto económico desafiante, la feria de ropa usada de Margarita Páez se inscribe en un movimiento cultural más amplio que combina arte, conciencia y comunidad, con una impronta generacional que busca nuevas formas de expresión y autonomía.