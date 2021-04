Una participante de Corte y Confección tuvo un accidente y se quedó afuera del próximo programa

Este martes al mediodía, la bailarina Valeria Archimó estaba en camino a la grabación de Corte y Confección Famosos para reemplazar a Miriam Lanzoni tras dar positivo en coronavirus. Todo marchaba bien hasta que, a la altura de Vicente López, tuvo un accidente que le valió un enorme susto. La propia Valeria le dio la noticia a El Trece tras salir del shock que le produjo la situación y se ausentó de la grabación que se emitirá la próxima semana.

Afortunadamente, la bailarina se encuentra en perfecto estado y, a partir del miércoles retomará su participación en el reality de moda conducido por Andrea Politti donde se incorporó recientemente para reemplazar a Miriam Lanzoni. Pasado el susto, Valeria no tardó en compartir la experiencia a través de historias de Instagram.

“Acabo de vivir el peor susto de mi vida. Miren cómo quedó mi auto. Me acaban de chocar en Panamericana dos hijos de p... que iban corriendo una picada. Sí, corriendo una picada. Un auto negro y el otro creo que era un auto gris", comenzó relatando la bailarina. "Yo iba a la grabación de Corte y Confección y estos dos corriendo una picada se llevaron puesto un auto rojo, que iba por la parte de la derecha. El auto rojo se me vino encima mío y no saben el susto que me pegué”, explicó mostrando imágenes de cómo quedó su vehículo.

Para tranquilidad de sus seguidores y de los televidentes del reality de moda de El Trece, sin soltar la indignación que le produjo el incidente, agregó: “No tengo nada, no me pasó nada por suerte..." "¿A vos te parece? 12 y media del mediodía", completó enojada mientras aguardaba la llegada de la grúa para llevarse su auto que quedó afectado por el accidente.

La bailarina fue convocada por La Flia para sumarse a la competencia de costura más picante de la TV para demostrar sus dotes en diseño y confección en reemplazo de la actriz Miriam Lanzoni quien se tuvo que ausentar de las grabaciones a causa del coronavirus. La coreógrafa se tomó muy en serio su rol y se la pasa practicando fuera de las grabaciones del programa para sorprender al exigente jurado y cuidar el lugar de Lanzoni hasta que esté en condiciones de reincorporarse.