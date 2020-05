Rompieron la cuarentena para correr y escaparon de la movilera de TN

Dos personas violaron la cuarentena al correr en el Parque Centenario de la Ciudad de Buenos Aires. Una movilera que estaba en el lugar intentó interceptarlos, pero la esquivaron.

"Hay gente que ya está haciendo deportes, voy a ver si los puedo parar para explicarles que no pueden hacer esto", afirmó al aire la movilera mientras la pareja de corredores se acercaba,

Las dos personas, que tenían barbijos, no se detuvieron y la cronista al paso les preguntó si sabían que no podían correr por la cuarentena. En ese momento, los corredores le respondieron con señas que lo sabían y siguieron.

"Y están haciendo deportes igual. Y se me van y se me van. No les importa", dijo la cronista.