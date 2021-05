Jorge Rial se defendió de las críticas por vacunarse contra el COVID en Miami: "No me escondí"

El comunicador liquidó a quienes lo cuestionaron.

Después de las críticas recibidas por haberse vacunado contra el coronavirus en Miami, Jorge Rial habló a la distancia con el resto del panel en su programa TV Nostra, por América, y se defendió. "Hubo un castigo enorme hacia mí. Yo no me escondí, no puse una excusa para venir a vacunarme. No dije que venía a hacer notas, ni a grabar algo, ni a una conferencia, ni hacer un negocio, ni truché nada. Vine cuando se pudo. Todos los demás lo barnizaron y lo ocultaron… Vine porque tenía miedo. Vine a salvarme la vida", argumentó.

Luego de que Yanina Latorre haya revelado al aire que había sido agredido durante su viaje a Estados Unidos, el periodista de 59 años lo desmintió de manera rotunda: "El de las redes es un mundo aparte, no hay que darle bola. Por ahí dijeron que tuve un problema en el vuelo, y cero. Nadie me dijo nada".

Y profundizó al detallar que "al contrario, se acercaban muchos preguntando, diciendo 'hacés bien, nos tenemos que salvar'. Y les quiero decir a los que decían eso que el 99% de los que estaban en ese avión venían a vacunarse, fue un vuelo tranquilo. Además, sino alguien hubiese grabado algo, y no hubo nada".

Jorge Rial lamentó la muerte de Mauro Viale por el coronavirus

Más allá de sus vivencias personales, el comunicador se refirió al fallecimiento de su colega a los 73 años como consecuencia de haberse contagiado: "Fue fuerte, creo que nos pegó a todos. Somos unos bichos raros que laburamos cuando tendríamos que cuidarnos mucho más... Somos inconscientes, estamos enamorados de nuestro laburo y no sabemos hacer otra cosa. Esta es nuestra vida, pero no nos damos cuenta de que la estamos dejando de lado. Yo fui por mi familia, si hubiese estado solo no iba".

Los famosos argentinos que se vacunaron contra el COVID-19 en el exterior

Otras personas públicas que siguieron el mismo camino que Rial fueron Jorge Lanata, Ángel de Brito, Mauricio Macri, Susana Giménez, Martín Redrado, Pamela David, Daniel Vila, Adrián Suar, Fabián Doman y Marcos Galperín.