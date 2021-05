El comunicador exhibió otra vez su sentimiento antinacional.

Una vez más, Jorge Lanata disparó contra su país natal y fue despectivo al aire en la televisión abierta. En la entrevista virtual con el programa Lo de Mariana, por El Trece, el periodista reveló desde Estados Unidos que se inoculó allí contra el coronavirus e ironizó ante la pregunta de la conductora Mariana Fabbiani: “No, me voy a vacunar en Argentina y voy a esperar seis años a que me den la segunda dosis...”.

Luego de su afirmación con doble sentido entre risas, el comunicador de 60 años reconoció: "sí, sí, me vacuné acá". “Está bien, hay que hacerlo, es real. Además, estás en una situación de salud delicada”, le respondió la nieta de Mariano Mores con respecto a la enfermedad arterial que arrastra él en los últimos tiempos.

Además, Lanata detalló que permanece en Norteamérica "porque está haciendo una producción para Disney" y relató cuál es el protocolo en su trabajo: “Te cuento una cosa divertida, los entretelones... Cuando llegamos acá, la empresa nos pide una semana de cuarentena antes de grabar y en el rodaje tenemos un COVID controller (controlador del COVID). Todo el mundo está laburando con mascarilla y barbijo, y te toman la temperatura”.

“En el medio del laburo hice eso porque es lo que había que hacer”, expresó, y alabó lo que sucede en una de las principales potencias del mundo por estos días: “Acá están sin el barbijo y no infringen ninguna ley, no hay restricciones, en la calle el 90% de la gente no usa el barbijo y ya hay mucha gente vacunada”.

Estados Unidos tiene más muertos por habitante por coronavirus que Argentina

Sin embargo, los datos oficiales indican que la República liderada ahora por Joe Biden está peor en los números que la presidida por Alberto Fernández: mientras que allí existen 178,16 fallecidos por cada 100 mil personas, aquí hay un promedio de 151,31 en el mismo sentido.

En esta lista dentro del continente, Estados Unidos se ubica tercero por detrás de Brasil y Perú, en tanto que Argentina se coloca sexto por debajo además de México y de Colombia.

El coronavirus en Argentina

Según los registros publicados por el Ministerio de Salud de la Nación desde mediados de marzo de 2020, en todo el territorio hubo hasta el momento 3.15 millones de casos positivos, 2.82 millones de recuperados y 67.325 decesos.