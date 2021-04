Darío Barassi estalló contra un participante y lo mandó al programa de Lanata: "No me jodan más"

Darío Barassi es uno de los conductores con más carisma y también de los que más sentido del humor tiene actualmente El Trece. Con absoluta agilidad e intensidad, lleva adelante cada programa de 100 argentinos dicen, emitido de lunes a viernes desde las 14.30 hasta las 16 horas. Pero, curiosamente, en el programa del último lunes 26 de abril, se mostró molesto en vivo.

Mientras intentaba indagar sobre los participantes que asistieron a su programa para someterse a diversos desafíos sumamente entretenidos, Barassi le consultó a un hombre: "¿A qué te dedicás? Porque tampoco sé". "Soy profe de educación física", le respondió. Fue entonces cuando el presentador lanzó: "No, son unos hijos de... pero, ¿qué pasa?".

"¿Están desempleados los profesores de educación física? ¿Por qué carajo vienen todos acá? Tienen un radar: ven un gordo y van todos en patota", agregó Barassi, que durante varios segundos no soltó ni una sonrisa. Luego, manifestó: "Vayan al programa de Lanata, que no me jodan más a mí. Buscate otra profesión".

Harto de encontrarse con profesores de gimnasia en 100 argentinos dicen, el conductor le consultó a otro de los participantes: "¿Vos también sos profesor de educación física?". Y el hombre indicó: "No, yo soy profesor de matemáticas". Finalmente, Barassi se mostró aliviado: "Ah, mucho mejor".

La preocupación de Barassi por la salud de su hija

A través de su cuenta de Instagram, Darío Barassi subió una foto junto a su pequeña hija Emilia y manifestó: “Hoy mi bebé tuvo fiebre, y yo inmediatamente me convierto en su soldado y guardián y dejo todo con tal de cuidarla, amarla y sanarla”, comenzó diciendo el actor en su cuenta de Instagram, junto a una foto en blanco y negro de padre e hija, donde se lo ve con cara de preocupación.

En tanto, el reconocido actor explicó que la nena ya había recibido atención médica, pero que no podía evitar estar sumamente preocupado por la situación que está viviendo en su casa: “Ya la vio su pediatra y estamos bien, pero a mi medio que el mundo se me frena hasta no verla recuperada del todo”.

El conductor de 100 argentinos dicen le dedicó unas tiernas palabras a Emilia en la publicación: “Enana mía, amor de mi vida, sos un torbellino de alegría, música, energía y dulzura. Me voy a ocupar siempre de cuidarte porque básicamente sos lo que más vale en el mundo entero”.