Periodista de La Nación dio a entender que el COVID-19 "es una exageración"

En medio de los letales números de la pandemia en el país, varios periodistas mantienen la idea de que tendría que haber mas muertos para, de esa forma, justificar la cuarentena. Esta vez fue la periodista de La Nación, Laura Di Marco, que dio a entender que el COVID-19 no es tan peligroso.

A través de un mensaje en sus redes sociales, la periodista macrista respondió un tuit de un economista que sostuvo que "lo hay 1300 muertos en 120 días en Argentina. Creo que de tomar droga se muere más gente. Es una exageración todo".

La periodista macrista observó esta afirmación y disparó: "No tengas ninguna de duda. De influeza también muere más gente: 32 mil al año (gripe y neumonía), ultimas cifras oficiales de 2018. Dato, no opinión. Puro sentido común para cualquiera que no tenga intereses políticos o curros económicos en torno a la pandemia".

No es la primera periodista cercana a la oposición que dice eso sobre el coronavirus. Hace menos de tres semanas, Silvia Mercado había dicho que "se sentiría más alivida si hubiese más muertos"