Marina Calabró dio positivo en coronavirus: "Estoy muy angustiada"

Marina Calabró dio positivo en coronavirus

La segunda ola de contagios de coronavirus en la Argentina también se cuela en radio y televisión. La semana pasada, se conoció la noticia de que tanto la periodista Marina Calabró como su colega Diego Leuco debieron aislarse luego de que Rolando Barbano, compañero de ambos en Radio Mitre, diera positivo de coronavirus. Este domingo, la panelista de TV Nostra y Lanata sin filtro dio positivo en la prueba diagnóstica.

La semana pasada, el periodista Ángel de Brito compartió a través de Twitter que tanto Marina Calabró como otros colegas, entre los que se encontraba Diego Leuco, ya se encontraban aislados debido a que Rolando Barbano, compañero suyo en el programa Lanata sin filtro por Radio Mitre, había sido confirmado como positivo de coronavirus. Por esta razón, las últimas intervenciones de Calabró en TV Nostra, ciclo conducido por Jorge Rial en América TV, fueron de manera virtual puesto que comparte de lunes a viernes por la noche el piso con el conductor Jorge Rial, quien es persona de riesgo, la periodista Ángela Lerena y el actor Diego Ramos.

En cuanto a Radio Mitre, según el periodista Pablo Montagna a los contagiados se suman Martín Tetaz y Gonzalo Sánchez quienes también fueron aislados e hisopados luego del positivo del periodista de policiales.

En diálogo con PrimiciasYa, Marina Calabró compartió que al momento no está transitando síntomas de coronavirus, pero que otras cosas la aquejan. "Estoy bien, síntomas por ahora, veremos cómo sigue todo. Eso sí, estoy muy angustiada", expresó.. Según pudo saber este portal, Marina no tuvo contacto con su hermana Iliana y su mamá, Coca Calabró, en los últimos quince días.

Durante la noche de este domingo, tras enterarse del resultado del hisopado, Marina dialogó con Los Escandalones, pero no salió al aire. "Se acaba de enterar. Nos enteramos casi en simultanea. Está un poco angustiada. Lo está transitando sin síntomas, tuvo contacto con el primer contagiado en Radio Mitre", afirmó Rodrigo Lussich al aire por América TV. "Diego Leuco comparte camarín con Barbano en la tele. A partir de ahí también se lo aísla a él, no por la radio sino por Telenoche. Marina se hisopó en la semana, pero no tenía síntomas", completó Lussich.