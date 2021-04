Nicolás Magaldi les respondió a quienes lo acusaron de "demagogo" por utilizar barbijo al aire

La muerte de Mauro Viale causó una fuerte impresión en los trabajadores de prensa de la televisión. Después de la polémica que se generó por la corta visita de Karina Iavícoli en Los Ángeles de la Mañana por el uso de barbijos al aire, Nicolás Magaldi salió a cruzar a las angelitas que acusaron de "demagogos" a los periodistas que comenzaron a usar tapabocas para concientizar a la población. "No somos una casta superior, somos laburantes", aseguró Magaldi sobre su decisión de usar tapabocas.

En charla con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Nicolás Magaldi se refirió a la controversia que se generó alrededor de la iniciativa de que los periodistas usaran barbijo al presentarse en la televisión. Sensibilizado por el fallecimiento de Mauro Viale, Magaldi aseguró: "Hace un año y medio que no veo a mis viejos, que están en Bariloche. La pandemia me sacó muchas cosas". En Los Ángeles de la Mañana, las panelistas criticaron duramente la medida que tomaron periodistas de distintos canales y los calificaron de "demagogos" y "oportunistas".

Sin mencionar a las angelitas, Magaldi apuntó directamente contra el ciclo conducido por Ángel de Brito: "No es una cuestión de atacarnos entre nosotros, es protegernos, dar un buen mensaje. Hay que dejar de vivir la tele como una careta y vivirla como realmente somos. No puede ser que se sienten sobre su verdad y cuestionen absolutamente todo". Quien levantó el guante y le respondió fue Cinthia Fernández a través de Twitter al replicarle que habían consultado en vivo con médicos.

"Demagogia sería vestirme con una escafandra, yo lo que digo es que no estoy salvado del covid por usar tapabocas, demagogo sería los que no lo usamos durante mucho tiempo", aseguró el conductor de El show del problema. Nuevamente sin mencionarla, el periodista disparó contra Yanina Latorre: "La gente a veces es demasiado copetuda y miran a todos por arriba como diciendo ‘me voy a Miami y me vacuno allá’".

La polémica con las angelitas comenzó ayer cuando Karina Iavícoli fue como invitada a Los Ángeles de la Mañana, donde criticaron el uso de barbijo por parte de quienes están frente a cámara. Iavícoli explicó sus motivos por los que consideraba importante llevar puesto el tapabocas y decidió no sacárselo ante el pedido de la gerencia de El Trece. La negativa llevó a que desde la dirección del canal del Grupo Clarín "invitaran" a la periodista a retirarse luego de estar solo unos minutos al aire.