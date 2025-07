¿Cuál es la altura correcta que debe tener un escritorio para trabajar?

Qué altura debe tener un escritorio

Trabajar desde casa o de manera presencia implica una serie de consideraciones que una persona debe atender para que estar frente a la computadora no se transforme en un verdadero dolor de cabeza. Una de ellas se vincula con la altura correcta que un escritorio tiene que presentar porque esto podría generar varios problemas de salud con el paso de los días.

Así como tener una silla adecuada en la cual la espalda y los glúteos para que un trabajador pueda descansar después de varias horas sentado en una misma posición y con escasa movilidad, el escritorio es otro aspecto clave. Algunos cumplen con una función estética que despierta la necesidad de comprarlos pero no son aconsejables porque no disponen de las medidas estandarizadas y que no generen efectos nocivos contra el cuerpo.

"¿Por qué me duele la espalada?", expresó TedMamon, como figura su usuario de X (Ex Twitter). El posteo muestra a un dibujo que se encuentra sentado de manera irregular mientras está tratando de llevar a cabo una actividad. "Mi postura jugando es igual", agregó un hombre en los comentarios. Son muchos lo que comentaron que adoptan este tipo de posición que no es para nada aconsejable.

Es por ello que se debe contar con un escritorio que disponga de una altura considerable que le permita a la persona poder trabajar de manera cómoda. No hay una que sea universal, debido a que no todos tienen la misma estatura. Sin embargo, se entienden que deben oscilar entre los 71 y 79 centímetros. Además, es necesarios recordar una serie de indicaciones con fin de que la comuna y el cuello dispongan de una ubicación recta sin que más adelante genere problemas.

¿Cómo acomodarse en el escritorio?

Ángulo de 90 grados: los codos deben quedar colocados en un ángulo de 90 grados con el objetivo de que los hombros tengan una postura neutral y no queden tensionados.

Pies apoyados: es importante resaltar que los pies deben tocar con el suelo. No quedar aplastados o en puntitas, sino apoyados sin problemas.

Espalada recta: es importante que la espalda sigua su curvatura natural.

La posición del monitor: para evitar que el cuello tenga tensión es necesario que la vista sea recta hacia el monitor.

Espacio: evitar tener que estirarse para poder hacer uso del teclado y manipular el mouse.

¿Cómo afecta a la columna sentarse mal?

Después de un largo tiempo sentado frente a una computadora puede que una persona comience a buscar determinadas posiciones que le permitan relajarse. Sin embargo, muchas de ellas no son aconsejables por profesionales de la salud debido a que con el paso de los días van a provocar una serie de dolores que serán molestos al momento de descansar por las noches y realizar diferentes actividades diarias.

"Formas de sentarse si no quieres estar jorobándote todo el tiempo. Por favor no te coloques desparramado en la silla en la que solo apoyas el coxis, evita apoyar los codos sobre las rodillas o de costado que puede acortar los músculos lateral y una inclinación de tu columna", expresó Fisioterapia Latina, que tiene un canal de YouTube dedicado a consejos prácticos que una persona puede seguir.