EN VIVO
Consejos de limpieza

Cómo preparar el producto casero que dejará tu cocina impecable

Se trata de un producto que se prepara con ingredientes disponibles en toda cada. El resultado de su aplicación en lugares con grasa es instantáneo.

29 de diciembre, 2025 | 12.39

Sacar la grasa de la cocina es una tarea fundamental para mantener el hogar limpio, seguro y saludable; con el uso diario de hornallas, horno y freidoras, es normal que se acumulen restos de grasa en paredes, alacenas, campana y mesadas. Para enfrentar este problema de manera simple y económica, existe un producto casero muy efectivo que se puede preparar con ingredientes que están en casi todas las casas.

Se trata de una mezcla de vinagre blanco, agua caliente y unas gotas de detergente, ideal para remover la suciedad adherida sin recurrir a químicos fuertes. La grasa se acumula principalmente porque al cocinar los alimentos liberan vapores que se adhieren a las superficies, especialmente cuando se fríe o se cocina a altas temperaturas.

Con el tiempo, esos restos se endurecen y atrapan polvo, formando una capa pegajosa difícil de quitar si no se limpia con regularidad. Además de afectar la estética de la cocina, la grasa acumulada puede generar malos olores y favorecer la proliferación de bacterias.

MÁS INFO

El limpiador casero mencionado funciona gracias a la acción desengrasante del vinagre, que ayuda a disolver la grasa, mientras que el agua caliente potencia su efecto y el detergente rompe la tensión de la suciedad. Para usarlo, basta con colocar la mezcla en un rociador, aplicarla sobre la superficie, dejar actuar unos minutos y luego retirar con una esponja o paño. 

Otro trucos para sacar toda la grasa de la cocina

  • Bicarbonato de sodio: Espolvorearlo sobre superficies grasosas y frotar con una esponja húmeda permite remover suciedad sin rayar.

  • Detergente y agua tibia: Ideal para la limpieza diaria, corta la grasa fresca antes de que se endurezca, especialmente en hornallas y mesadas.

  • Limón natural: Su acidez ayuda a desengrasar y eliminar olores, siendo útil para azulejos, tablas y superficies de acero inoxidable.

Cocina limpia.

  • Vapor de agua: Hervir agua y dejar que el vapor actúe cerca de superficies grasosas afloja la suciedad incrustada y simplifica el lavado posterior.

  • Limpiar en caliente: Aprovechar cuando la cocina aún está tibia (no caliente) facilita retirar la grasa antes de que se solidifique.

  • Paños de microfibra: Atrapan mejor la grasa que los trapos comunes y dejan menos residuos en las superficies.

  • Limpieza frecuente: Pasar un paño después de cocinar evita acumulaciones difíciles y mantiene la cocina siempre más fácil de limpiar.

Trending
Mundial de Clubes
La vida de McKennie: de "obligado" a jugar el fútbol al escándalo en Estados Unidos Matías Fernández
Las más vistas