Existen trucos caseros para dejar la cocina impecable.

Sacar la grasa de la cocina es una tarea fundamental para mantener el hogar limpio, seguro y saludable; con el uso diario de hornallas, horno y freidoras, es normal que se acumulen restos de grasa en paredes, alacenas, campana y mesadas. Para enfrentar este problema de manera simple y económica, existe un producto casero muy efectivo que se puede preparar con ingredientes que están en casi todas las casas.

Se trata de una mezcla de vinagre blanco, agua caliente y unas gotas de detergente, ideal para remover la suciedad adherida sin recurrir a químicos fuertes. La grasa se acumula principalmente porque al cocinar los alimentos liberan vapores que se adhieren a las superficies, especialmente cuando se fríe o se cocina a altas temperaturas.

Con el tiempo, esos restos se endurecen y atrapan polvo, formando una capa pegajosa difícil de quitar si no se limpia con regularidad. Además de afectar la estética de la cocina, la grasa acumulada puede generar malos olores y favorecer la proliferación de bacterias.

El limpiador casero mencionado funciona gracias a la acción desengrasante del vinagre, que ayuda a disolver la grasa, mientras que el agua caliente potencia su efecto y el detergente rompe la tensión de la suciedad. Para usarlo, basta con colocar la mezcla en un rociador, aplicarla sobre la superficie, dejar actuar unos minutos y luego retirar con una esponja o paño.

Otro trucos para sacar toda la grasa de la cocina

Bicarbonato de sodio: Espolvorearlo sobre superficies grasosas y frotar con una esponja húmeda permite remover suciedad sin rayar.

Detergente y agua tibia: Ideal para la limpieza diaria, corta la grasa fresca antes de que se endurezca, especialmente en hornallas y mesadas.

Limón natural: Su acidez ayuda a desengrasar y eliminar olores, siendo útil para azulejos, tablas y superficies de acero inoxidable.

Cocina limpia.