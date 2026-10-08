Conmoción en la realeza: murió la princesa Zariah de Brunéi en medio de un clima de tensión palaciega

La Corte Real de Brunéi confirmó la muerte de la princesa Zariah, hermana de la reina del país asiático y esposa del príncipe Mohamed Bolkiah, hermano menor del sultán Hassanal. Su fallecimiento llega en medio de un momento delicado de la realeza que atraviesa una de sus mayores polémicas de los últimos años luego de que el sultán de Brunéi le retirara los títulos a la esposa del cuarto heredero al trono.

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El deceso de la princesa fue este martes 6 de octubre a las 17:43, dejando "un inconmensurable legado" a través de sus diez hijos. Su posición dentro de la dinastía era significativa, ya que tanto ella como su hermana también eran cuñadas. Siguiendo la tradición islámica, al día siguiente se realizó el funeral de Zariah.

El cortejo fúnebre fue acompañado hasta el Mausoleo Real con elementos ceremoniales de la monarquía, en medio de una despedida marcada por la solemnidad y el protocolo de la corte. Durante la ceremonia se realizaron las tradicionales recitaciones religiosas.

Luego, el sultán y la reina participaron en uno de los momentos más simbólicos del último adiós a la princesa al verter sobre su tumba el agua ceremonial Aying Asah-Asahan. Otros integrantes de la familia real también hicieron lo propio siguiendo con unos homenajes para cerrar una velada llena de emociones.

Zariah era hija de Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam, una de las figuras históricas y militares de mayor arraigo en el sultanato. El 9 de julio de 1970 se casó con el príncipe Mohamed Bolkiah, con quien tuvo diez hijos: cinco príncipes y cinco princesas, destacando Abdul Qawi o la princesa Tengku Amalin, emparentada por matrimonio con las familias reales gobernantes de los estados vecinos de Malasia.

Escándalo en la corona de Brunéi

La muerte de Zariah se dio unos dos meses después de que el sultán Hassanal le retirara todos los títulos y dignidades a la princesa Pengiran Raabi'atul Adawiyyah, esposa del príncipe Abdul Malik, cuarto en la línea de sucesión al trono de Brunéi. La medida fue ordenada por el sultán e informada a través de la televisión estatal, con efecto inmediato y sin que el Palacio ofreciera una explicación detallada sobre las razones de esta decisión.

El comunicado solo se limitó a señalar que la decisión estaba relacionada con unas acciones consideradas inapropiadas para la esposa de un miembro de la familia real, ya que consideraron que habían perjudicado el buen nombre de institución y mostrado su falta de respeto hacia el sultán, la reina Saleha y la propia familia real.

¿Dónde queda Brunéi?

Brunéi es un sultanato ubicado en la zona suroriental de la subregión del Sudeste Asiático, en el norte de Borneo. Limita al norte con el mar de la China Meridional y con Malasia. Su extensión es de 5765 kilómetros y cuenta con una población de 450.000 habitantes, según cifras del 2023. Está organizado en cuatro distritos: Brunei-Muara, Belait, Tutong y Temburong.

Si bien es un país muy cálido, también es muy húmedo. El mejor momento para viajar es entre enero y mayo, ya que es cuando menos llueve, aunque se puede viajar sin problema durante cualquier momento del año. Algunos de los atractivos turísticos que se pueden ver son: