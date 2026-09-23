Tensión en la realeza británica: el proyecto secreto de Harry sobre Lady Di que enfureció al príncipe William

En 2027 se cumplirán 30 años de la muerte de Diana de Gales, un aniversario que ya genera expectativa y también tensión en la familia real británica. El legado de Lady Di parece entrar en una nueva etapa de disputa entre sus hijos, los príncipes William y Harry, quienes mantienen posturas diferentes sobre cómo honrar su memoria.

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El detonante de esta nueva polémica es la reciente publicación del libro Swan Song: Diana, My Sister, escrito por Charles Spencer, hermano de Diana, que caursó revuelo en el Palacio de Buckingham. En paralelo, se confirmó que Harry está explorando la posibilidad de producir un documental sobre su madre para marcar el aniversario de su muerte, mientras que el heredero al trono mantiene un silencio absoluto ante estas novedades.

¿Qué se sabe del nuevo documental sobre Lady Di que prepara el príncipe Harry?

Según la revista estadounidense People, cercana a los Sussex, Harry está en contacto con familiares y amigos de Diana para planificar un homenaje significativo. "Tiene varias ideas. Entre ellas se encuentra la posibilidad de un documental", aunque por el momento no hay ningún proyecto confirmado oficialmente. Se especula que la productora de Harry y Meghan, Archewell Productions, podría estar detrás del documental, aprovechando el acuerdo plurianual con Netflix para sus contenidos.

Este documental sería el primero dedicado a Diana desde que los hermanos dejaron de compartir la misma narrativa sobre su madre. En 2017, con motivo del 20º aniversario de su muerte, ambos participaron juntos en proyectos audiovisuales enfocados en la salud mental y el impacto emocional de su pérdida, mostrando una imagen unificada y conciliadora.

En aquel entonces, la relación entre William y Harry parecía equilibrada: mientras el mayor representaba la figura tradicional y contenida de la familia Windsor, el menor adoptaba un estilo más libre y espontáneo, evocando el espíritu de su madre. Sin embargo, con el tiempo, ese equilibrio se rompió y la memoria de Diana quedó dividida en dos relatos distintos y a veces enfrentados.

La memoria dividida: los tres momentos que fracturaron la alianza entre los hermanos

Tres hechos clave evidencian esta división. Primero, en 2021, durante la inauguración de la estatua de Diana en el Jardín Hundido del Palacio de Kensington, la reunión entre William y Harry fue tensa y distante, reflejando la fractura entre ambos tras la polémica entrevista de los Sussex en el programa de Oprah Winfrey.

Luego, la investigación que reveló que Martin Bashir manipuló a Diana para conseguir aquella entrevista generó un fuerte impacto. Williamexpresó públicamente su tristeza por los engaños que sufrieron y la influencia negativa que tuvo la entrevista en la relación de sus padres. Por su parte, Harry defendió la sinceridad de su madre y denunció las presiones y engaños de la Casa Real hacia ella.

William optó por proyectos sociales como Homewards, una iniciativa para combatir la falta de vivienda en Reino Unido, y The Passage, un comedor social donde participa su hijo George

Finalmente, en 2022 y 2023, Harry y Meghan lanzaron en Netflix su documental Harry & Meghan y publicaron las memorias Spare, donde profundizan en su salida de la familia real y en el legado emocional de Diana, especialmente el rol de madre protectora frente a una institución compleja y hostil.

La estrategia de la realeza: el silencio de William y sus obras de caridad

Mientras tanto, William optó por proyectos sociales como Homewards, una iniciativa para combatir la falta de vivienda en Reino Unido, y The Passage, un comedor social donde participa su hijo George. Estas acciones buscan honrar a Diana desde la institucionalidad, siguiendo el ejemplo de su infancia, cuando Diana los llevó a refugios para mostrarles otra realidad.