¿Cuál es el secreto para que el empanado de la milanesa no despegue?

Cómo evitar que la milanesa se desarme al cocinarla.

No hay dudas que uno de los platos más consumidos por los argentinos es la milanesa, ya sea de pollo o de carne, es una comida que dispone de una gran popularidad. Una que es producto de la enorme versatilidad que dispone porque puede adaptarse a otros alimentos. Aunque pocos conocen el secreto para lograr un empanado que no se despegue.

Se puede acompañar con una ensalada, colocarse entre dos rodajas de pan, con papa ya sea frita, hervida o al horno, fideos, arroz y cualquier otra combinación que se ocurra. El sabor de la milanesa es único y esto la transforma en un perfecto alimento para consumir cuando escasean las ideas al momento de preparar la cena o degustar en cualquier bodegón de la Ciudad de Buenos Aires.

"No hay con que darle… La mejor manera de que el apanado no se despegue de la milanesa, es hacerlas y dejarlas una noche en heladera (crudas)", expresó Paco Almeida en X (Ex Twitter). Sus palabras se encuentran respaldadas por una fotografía que permite observar cómo la capa que cubre a la porción de carne está bien adherida y no hay rastro alguno de ella sobre el plato.

En lo que respecta a los detalles finos del empanado, un usuario le hizo una interesante pregunta. "¿Empanado simple o doble?", le consultaron. La respuesta fue que cada uno debe elegir el que más le guste, pero la condición para que el mismo no se despegue es que permanezcan una noche en reposo en un ambiente frío. El hecho de que la capa protectora sea por duplicado va a generar que disponga de otro crocante al contacto con el paladar.

¿Cuál es la mejor guarnición para una milanesa?

Una de las dudas que surgen al momento de elaborar milanesas es elegir la guarnición ideal para acompañarlas. Son varios los que señalan que determinados alimentos deben consumirse de una forma y no mezclarse porque no son considerados como complementos. Sin embargo, un ranking elaborado por ChatGPT a partir de reseñas y opiniones en la web expone algo distinto.