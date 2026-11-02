Comida con historia: la casa con más de 300 años que sirve platillos de bodegón y brinda una oportunidad de reinsercción laboral.

Una pianola de 1895, un aljibe en el patio, botellas antiguas y objetos que parecen detenidos en el tiempo. En Defensa 1350, en pleno barrio porteño de San Telmo, funciona la Pulpería Argentina, un espacio donde cada ambiente conserva rastros de otras épocas y permite reconstruir parte de la historia de Buenos Aires. La casona mantiene incluso una pared de la construcción original, levantada en 1714, y reúne las huellas de más de tres siglos de transformaciones.

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A lo largo de su historia, el edificio tuvo diferentes usos: fue una casita colonial, vivienda de notables, conventillo, tintorería, taller mecánico y sede de la Fundación San Telmo. En 2012 comenzó un proceso de recuperación que incluyó trabajos arqueológicos para estudiar las estructuras, investigar los antiguos usos de la propiedad y rescatar objetos que habían quedado como testimonio de su pasado. De esa restauración nació la Pulpería Quilapán, antecedente del proyecto que hoy atraviesa una nueva etapa.

Matías Pierrad, uno de los creadores de Antigourmet, conoce la casa desde aquella primera experiencia, ya que estuvo a cargo de desarrollar su identidad visual y sus comunicaciones. Ahora, junto a su amigo Sebastián Piña, impulsa una nueva propuesta que busca recuperar el valor histórico y cultural del lugar y acercarlo a más visitantes.

La consigna que resume el espíritu de esta etapa es sencilla. “Chusmear es el verbo preferido de la Pulpería”, explica Pierrad. La invitación consiste en entrar, recorrer cada ambiente, preguntar por los objetos y dejarse sorprender por los detalles que aparecen en el camino.

Una casa con más de tres siglos de historia y objetos que cuentan el pasado porteño

Entre las piezas que se pueden encontrar en la Pulpería Argentina hay una pianola histórica, botellas antiguas y la urna de la mesa 381 de las elecciones presidenciales de 1951, en las que las mujeres participaron por primera vez de una elección nacional. A estos elementos se suman el aljibe del patio, los objetos de colección y distintos detalles arquitectónicos que permiten reconstruir las transformaciones de la casona y las formas de vida de quienes la habitaron.

Para Pierrad, el atractivo del lugar está precisamente en su autenticidad. No se trata de recrear una pulpería de otra época ni de construir una escenografía para transportar al visitante al pasado, sino de poner en valor una casa que conserva buena parte de su identidad original.

“Hay algo en la construcción histórica, arquitectónica, en los objetos y en el caos de esos objetos que conforman un cuadro espectacular que hace que entres y te sorprendas”, cuenta.

La propuesta parte de entender que las pulperías fueron mucho más que comercios donde se vendían provisiones. Durante décadas funcionaron como espacios de encuentro, intercambio y sociabilidad: allí se compraban productos, se compartían bebidas, circulaban noticias y se construían vínculos entre los habitantes de una comunidad.

Esa dimensión social es la que la Pulpería Argentina busca recuperar. La intención es que la casa vuelva a ser un punto de encuentro para vecinos, turistas y visitantes interesados en conocer Buenos Aires desde una perspectiva diferente, a través de su arquitectura, sus historias y sus costumbres.

Para eso, la agenda incluirá visitas guiadas a cargo de Pierrad, recorridos destinados a escuelas y grupos de turistas, música en vivo y peñas folklóricas. También habrá actividades educativas, propuestas vinculadas con la historia y la cultura popular, y encuentros sociales y corporativos.

Gastronomía tradicional y un proyecto que apuesta por la inclusión laboral

La experiencia se completa con una propuesta gastronómica a cargo de El Pan Nuestro de Cada Día, un emprendimiento sociolaboral y cooperativa gastronómica que nació de la mano de Familia Grande Hogar de Cristo y la parroquia San José de San Justo. El proyecto busca generar oportunidades de trabajo y acompañar procesos de reinserción laboral de personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

El menú reúne platos tradicionales y sándwiches con nombres que remiten al universo popular de las pulperías. Entre las opciones hay empanadas, picadas y canelones de verdura y ricota con salsa filetto, además del Chori Pulpero, con salsa criolla, y el sándwich de bondiola braseada durante tres horas al horno, acompañado de cebolla caramelizada y tomate agridulce.

Entre las recomendaciones de la casa se destacan las albóndigas con tortilla de papa. Para el momento dulce, la propuesta incluye el clásico queso y dulce, una combinación que forma parte de la tradición gastronómica argentina.

La presencia de El Pan Nuestro de Cada Día en la Pulpería Argentina va más allá de ofrecer un servicio de cocina. También permite darle visibilidad a un proyecto que entiende el trabajo como una herramienta de inclusión y que busca fortalecer los vínculos comunitarios a través de la producción gastronómica. Esta perspectiva se vincula, además, con el compromiso de la Pulpería Argentina como Empresa B Certificada, una figura que promueve una economía más inclusiva, equitativa y regenerativa.

Con una casa que conserva paredes originales, objetos de distintas épocas y espacios cargados de historias, la Pulpería Argentina propone una experiencia que combina patrimonio, cultura y gastronomía. La invitación de Pierrad resume el espíritu del proyecto: entrar, chusmear, preguntar y descubrir. Porque en esta casona de San Telmo, cada rincón guarda algo del pasado porteño que todavía merece ser contado.