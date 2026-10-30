Parece detenido en el tiempo: el pequeño pueblo que este domingo celebra la fiesta de la galleta de campo

A unos 600 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra Dufaur, un pequeño pueblo bonaerense de unos 180 habitantes que conserva construcciones antiguas, calles tranquilas y una estación de tren que recuerda sus orígenes ferroviarios. Ubicado en el partido de Saavedra, es un destino perfecto para quienes disfrutan de conocer localidades rurales y descubrir las historias del interior de la provincia. Este domingo 1° de noviembre, además, celebrará la tercera edición de la Fiesta de la Galleta de los Pueblos, con degustaciones, feria de artesanos, patio de comidas y música en vivo.

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Dufaur se encuentra en un valle entre las sierras de la Ventana y Pillahuincó, a unos 50 kilómetros de Pigüé. Uno de los lugares que conserva parte de su historia es la antigua estación ferroviaria, alrededor de la cual creció la localidad. También se puede visitar La Moderna, un almacén de ramos generales que mantiene su fachada original y ofrece productos regionales y picadas de campo.

Llega la Fiesta de la Galleta de los Pueblos al Dufaur.

Otro de las paradas obligatorias del pueblo es el Rancho de Barro, una vivienda que es un viaje en el tiempo que permite conocer cómo eran las casas rurales de otras épocas. Para quienes buscan disfrutar del aire libre, también está el balneario La Isla, un parque natural con una pileta de agua de manantial.

Dufaur celebra la Fiesta de la Galleta de los Pueblos

Este domingo, el Parque Municipal será el escenario de la tercera edición de la Fiesta de la Galleta de los Pueblos. Desde las 11, quienes se acerquen van a poder recorrer los puestos de panaderías de la región y probar distintas variedades de galletas de campo. Durante el día también habrá una feria de artesanos y manualistas y un patio de comidas con diferentes opciones gastronómicas.

Además, a partir de las 13:30 habrá música en vivo, de la mano de Fuego Carpero, Los Sordos, Tike’Yra y Aye Reguera. Participarán también del festival Autos Clásicos Pigüé, Estilo Bajo Pigüé y Sudoeste Motero, con exhibiciones de vehículos clásicos y motos.

La fiesta tendrá entrada libre y gratuita y se realizará el domingo 1° de noviembre, de 11 a 17:30, en el Parque Municipal de Dufaur, ubicado en Belgrano y avenida General Paz. Es una gran oportunidad para conocer este pueblo en su máximo esplendor y rodearse de los locales en un fin de semana a pura fiesta.