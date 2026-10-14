Comida gourmet y un menú especial para festejar: el restaurante perfecto para salir a comer el Día de la Madre.

El Día de la Madre es una de las fechas en las que muchos buscan salir a comer para compartir un momento especial en familia. En Caballito, CENTRO Restaurant prepara una propuesta gastronómica para el domingo 18 de octubre, con un menú de varios pasos que incluye entradas para compartir, tres alternativas de plato principal y dos opciones de postre.

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El restaurante, ubicado en Aranguren 928, ofrecerá el menú especial por $65.000 por persona, con un 10% de descuento para quienes abonen en efectivo. La propuesta incluye un cocktail de bienvenida, una copa de vino o una bebida sin alcohol, agua con o sin gas y un brindis.

Qué incluye el menú de CENTRO Restaurant para el Día de la Madre

La experiencia comienza con un cocktail de bienvenida y una selección de entradas pensadas para compartir en la mesa. Entre ellas habrá pâté de trucha con focaccia, empanaditas de carne y buñuelos.

Para el plato principal, los comensales podrán elegir entre tres opciones: risotto de langostinos, canelones de ricota y verdura con salsa de quesos u ojo de bife con espárragos y papas. La variedad permite optar por una alternativa de mar, una preparación de pasta o un plato de carne.

El cierre será dulce, con dos posibilidades: tiramisú o frutillas con crema. El menú también contempla una copa de vino o una bebida sin alcohol, agua con o sin gas y un brindis para acompañar el encuentro familiar.

La propuesta también incluye una alternativa para los más chicos, con un menú de $40.000 por persona. Está compuesto por chipá de jamón y queso, milanesa con papas, cookie con helado y una bebida.

Cómo es CENTRO Restaurant, el espacio gastronómico de Caballito

CENTRO funciona desde 2023 en el centro geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, en la planta baja de un edificio de la década de 1940 con estilo art déco.

La cocina está a cargo del chef ejecutivo Alejandro Rodríguez y de la chef Lucía Ferigo. Su carta se organiza en torno a tres ejes: cítricos, hongos y trucha, ingredientes que forman parte de la identidad gastronómica del restaurante.