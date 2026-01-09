El polémico reclamo de Narda Lepes en una entrevista: "No guardes mierdas"

El polémico reclamo de Narda Lepes en una entrevista.

Narda Lepes volvió a quedar en el centro de las polémicas tras declaraciones que arrojó en una entrevista. La chef habló sobre los hábitos de las personas en sus cocinas y sus dichos no escaparon a un picante debate en redes sociales.

En una entrevista con NOP Podcast la chef Narda Lepes cuestionó a las personas que guardan fuentes y ollas en el horno y el recorte no tardó en hacerse viral, con fuertes críticas a los dichos. "No guardes mierdas en el horno, nada. En el horno no guardás nada", sostuvo la dueña del restaurante Narda Comedor.

Narda Lepes reforzó su postura y expresó su disgusto con quienes dejan ollas en el horno: "Si yo para arrancar a cocinar tengo que vaciar el horno y poner las cosas arriba... fuentes que no usás, porque encima no las usás, porque el horno no lo usás. Mirá si tengo que sacar del horno las cosas y ponerlas arriba de la mesada, donde ya tengo poco lugar. A menos que vivas en esas cocinas que son de foto, que no sé dónde tienen las cosas la gente. Yo tengo de todo arriba de la mesada”.

La queja de Narda Lepes hacia las cocinas: "Tirá todo lo que no uses"

Por último, Narda se quejó de las cocinas en las que no hay arriba de las mesadas: “Las odio. Parece que te van a operar, que vas a hacer un trámite, me van a sellar algo. No tengan la cocina así. Si la tenés así, ponele cosas arriba. La sal, la pimienta, el aceite, el vinagre, todo eso arriba. Tirá todo lo que no uses, todo lo que está roto. Si no podés abrir el cajón, no querés abrir el cajón. Si abrir el cajón es un problema, no lo querés abrir. Te vas dejando pequeñas trabas”.