¿Cuál es el color que debe tener la llama de la cocina y por qué?

De qué color debe ser la llama de la hornalla.

Uno de los electrodomésticos más usados en el día es la cocina, ya sea para calentar un poco de agua para los mates o poner en marcha la cocción de alimentos. Sin embargo, hay un detalle que muchos pasan por alto y es prestarle atención al color que tiene la llama del gas al encenderse. Algo que no debe pasar desapercibido por un motivo más que importante.

No importa si se prende por medio de un chispero eléctrico, con un encendedor o con fósforos, es necesario tomarse unos segundos antes de colocar un recipiente sobre la hornalla para verificar que la llama obtenga un color en particular. Lo mismo aplica para aquellos objetos que tengan un tiempo considerable de uso como los que son recién comprados.

"Sé que no es de las mejores, sé que no es la más cara. Pero haberla comprado yo solita es un logro. Estoy orgullosa de mi cocina nueva", expresó Siento75, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En los comentarios del posteo fueron varias las personas que la felicitaron por la compra que pudo hacer para su hogar y la alentaron a que adquiera cualquier otro objeto que la facilite la vida. Aunque hay un detalle a considerar al momento de usarla.

Es importante que la llama que sale de la hornalla disponga de un color azul, que sea estable y que no sufra apagones, además de que no provoque ningún tipo de ruido. La presencia de este tono es una excelente forma de saber que la combustión es la correcta y se desarrolla de manera completa.

"Si la llama tiene una tonalidad roja, naranja o amarilla y crepita significa que no se está realizando bien la combustión. En estos casos debemos llamar urgente a un gasista matriculado", expresan desde el Ministerio de Economía. Una advertencia que también es válida para cualquier otro tipo de instalación que necesite del gas para funcionar, como pueden ser los termotanques para calentar el agua o el funcionamiento de una estufa.

Aumentó el gas: de cuánto es la suba en abril

De acuerdo a información publicada en el Boletín Oficial, las boletas de gas correspondientes a abril tendrán un incremento del 1.8% para aquellas viviendas que se encuentren en la zona del AMBA. Esta disposición fue confirmada por medio de una resolución que fue emitida por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

"Estimo imperioso continuar con la corrección de los precios relativos de la economía, entre los cuales se encuentran los precios y tarifas concernientes a los sectores de gas natural y energía eléctrica”, expresa una nota que fue enviada a la Secretaría de Energía y que cuenta con un claro pedido realizado por Luis Caputo, que se desempeña como ministro de Economía. Además, se debe señalar que habrá aumentos en los colectivos, subtes, prepagas y los combustibles.