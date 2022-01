Ola de calor en Argentina: las recomendaciones frente al clima extremo para cuidar la salud

Frente a la intensa subida de temperatura que se espera para esta semana, el Servicio Meteorológico Nacional publicó una serie de recomendaciones para evitar un golpe de calor.

Luego de unos días en donde las temperaturas descendieron y convirtieron al verano más transitable, el Servicio Meteorológico Nacional anunció la llegada de una ola de calor para esta segunda semana de enero, por lo que es fundamental tener conocimiento de los cuidados a tomar para evitar descompensaciones y golpes de calor, frente a la situación que pone en peligro la salud de las personas.

Aunque las alturas temperaturas afectan en general a todas las personas, hay que tener especial prevención con los adultos mayores a 60 años, niños y bebés. Como cualquier situación hay que indique riesgo, es mejor tener en cuenta las prevenciones que pueden tomarse para evitar un golpe de calor, afección que provoca fuertes dolores de cabeza, sequedad en la piel, deshidratación, mareos, aumento de la temperatura corporal y, en casos más graves, pérdida de la consciencia por desmayos.

Cómo evitar un golpe de calor: medidas a tomar

En primer lugar, hay que tener especial cuidado en no exponerse al sol en las horas centrales del día, horario que comprende desde las 11 de la mañana a las 16 horas aproximadamente. Además, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda aumentar el consumo de líquido, especialmente de agua, evitar bebidas alcohólicas (ya que provocan deshidratación si se consumen en exceso) y aquellas que contengan mucha azúcar. También está indicado dejar de lado las comidas pesadas y abundantes y optar por el consumo de frutas y verduras.

Se recomienda refrescarse con agua de forma constante para evitar el aumento de temperatura corporal.

Por otro lado, el organismo nacional también recomienda usar ropa holgada que permita la respiración de la piel, y que sea, predominantemente, de colores claros para evitar la mayor absorción de calor. Además se recomienda permanecer el espacios ventilados y acondicionados, por lo que es mejor mantener las puertas y ventanas cerradas en aquellos espacios que cuenten con aire acondicionado para evitar la entrada de calor al ambiente.

Es importante también cuidar la energía, ya que frente al aumento en el uso de electrodomésticos para refrescar los ambientes, suelen generarse cortes de luz y un exceso del consumo energético, por lo que es recomendable desenchufar aquellos que no estén en uso y no dejar prendidos ventiladores ni aires acondicionados en aquellos espacios que no estén en uso. Por otro lado, también está indicado aumentar el cuidado de la piel con protectores solares para evitar quemaduras: se recomienda factor 50 y renovarlo para 3 horas si hay una exposición prolongada al exterior.

Síntomas de un golpe de calor: cómo reconocerlo y qué hacer

Pese a que la sintomatología de los golpes de calor pueden parecerse a los de otras afecciones, es importante estar al tanto de los mismos para solicitar ayuda profesional. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que ante la aparición de sed intensa o sequedad en la boca, fiebre superior a los 39°, sudoración excesiva o sensación de calor sofocante, hay que recurrir de forma inmediata a la ayuda médica, ya que son síntomas típicos del golpe de calor y deben atenderse de forma urgente.

La ola de calor llegará en un período en donde la costa Atlántica recibe un gran volumen de turistas y sus playas se encuentras repletas.

Otros de los síntomas comunes, puede ser piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos o dolores de cabeza. Por otro lado, también está recomendado actuar con tranquilidad y tratar de refrescar a la persona afectada dándole sorbos de agua y mojándole la ropa. También se recomienda trasladarla a un sitio con sombra o lejos de la exposición solar.