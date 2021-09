Las mujeres fueron las grandes triunfadoras Festival de Cine de San Sebastián

Las mujeres fueron las grandes ganadoras en la última noche del Festival de Cine de San Sebastián, en la que la actriz estadounidense Jessica Chastain compartió el máximo premio de actuación con la actriz danesa de 16 años Flora Ofelia Hofmann Lindahl.

La película rumana "Blue moon" se llevó la Concha de Oro a la mejor película en la 69ª edición del festival de cine más importante de España.

El primer premio que concede el festival para una actuación de género neutro, al mejor papel protagonista, fue otorgado de forma conjunta a Chastain por "The eyes of Tammy Faye" y Hofmann Lindahl por su papel en "As in heaven".

"Qué emocionante es celebrar este año dos actuaciones femeninas, me sorprende", dijo Chastain.

En "The Eyes of Tammy Faye", la dos veces nominada al Oscar Chastain describe el ascenso y caída de la telepredicadora cristiana Tammy Faye Bakker, un papel que ya está generando rumores de Oscar para la estrella.

Tea Lindeburg ganó la Concha de Plata a la mejor dirección por "As in heaven", una mirada sobre la maternidad en el siglo XIX contada a través de los ojos de una adolescente.

"Blue moon" es el primer largometraje de la directora rumana Alina Grigore y narra la historia de una joven que intenta escapar de un hogar rural abusivo.

Otras grandes ganadoras fueron Claire Mathon, que logró el premio a la mejor fotografía por el thriller francés "Undercover", y la directora franco-bosnia Lucile Hadzihalilovic, que obtuvo el premio especial del festival por la surrealista "Earwig".

Tatiana Huezo se alzó con el galardón a la mejor película latinoamericana por "Noche de fuego".

Celine Sciamma se llevó el premio del público por "Petite maman", mientras que "Between two worlds" de Emmanuel Carrère, protagonizada por Juliette Binoche, ganó el premio del público a la mejor película europea.

El único ganador masculino en las categorías individuales fue el director británico Terence Davies, por el mejor guión por su 'biopic' de Siegfried Sassoon, "Benediction".

Con información de Reuters