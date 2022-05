Expertos aseguran que el tiempo no existe y que todo sucede "ahora mismo"

El enigma está siendo estudiado por científicos que buscan descifrar uno de los misterios del universo.

El estudio de científicos al respecto de que el tiempo no existe despertó todo tipo de curiosidades

La teoría que estudian algunos expertos dejó anonadado a más de uno. Lo llamativo es que juega mucho con lo filosófico y el aquí y ahora, por lo que no solo ellos plantean incógnitas sino que en distintas partes del mundo que se hicieron eco de la noticia se puso de manifiesto muchas otras preguntas.

La incógnita que se analiza con datos empíricos y objetivos derribó la posibilidad de que el tiempo exista. De hecho, aseguran que no existe y que solo es una ilusión hecha de recuerdos humanos, por lo que el objetivo de desenmascarar uno de los misterios del universo sigue vigente.

El curioso estudio también afirma que el tiempo es solo una construcción humana presente en los cerebros de cada uno y a su vez, algunos teóricos del Big Bang creen que retrocederá cuando el universo deje de expandirse y empiece a contraerse. No solo eso, sino que "existe un universo de bloques" donde el tiempo y el espacio están vinculados totalmente, más conocido como "espacio-tiempo".

Al respecto, el físico sueco-estadounidense del Instituto Tecnológico de Massachusetts Max Tegmark sostuvo: "Podemos imaginar nuestra realidad como un lugar tridimensional donde sucede algo con el tiempo; o como un lugar tetradimensional donde no sucede nada, y si este es realmente el segundo, entonces el cambio es una ilusión, porque nada cambia. Todo está allí al mismo tiempo: pasado, presente, futuro".

En esta misma línea, Tegmark añadió: "En cualquier momento pensamos que el pasado ya pasó, y el futuro aún no existe, y que todo está cambiando. Pero todo lo que he conocido es el estado de mi cerebro en este momento. La única razón por la que siento que tengo un pasado es porque mi cerebro contiene recuerdos". Al mismo tiempo, otro experto describió su investigación.

Se trata del físico británico Julian Barbour, quien indicó: "Cuando vivimos, nos parece que nos movemos a través de una secuencia de ceros, y la pregunta es, ¿Lo es?". Además, dijo que "la memoria proviene de un patrón estable de neuronas en el cerebro".

“La única evidencia del pasado de la Tierra son las rocas y los fósiles. Pero estas son solo estructuras estables en forma de un arreglo de minerales que estamos considerando en el presente. La cuestión es que solo tenemos estos registros históricos, y solo los tienes ahora”, detalló Barbour.

La serie de estudios y teorías sobre este tema despertó la curiosidad y el debate de muchas personas. En distintas partes del mundo científicos se encuentran, entre otras actividades, analizando esta posibilidad que ya se deslizaba siglos atrás.

Qué pensaba Albert Einstein

De acuerdo con las teorías de la relatividad de Einstein, el tiempo no puede estar separado de las tres dimensiones espaciales, sino que al igual que ellas, este depende del estado de movimiento del observador. Sugiere que no sólo no existe un único presente especial, sino que todos los momentos son igualmente reales.

Qué pensaba Isaac Newton

El tiempo para Newton es absoluto en el sentido de que su fluir es continuo, regular, (fluye uniformemente) real e incondicionado como el espacio absoluto. Así como el espacio es condición necesaria para que los cuerpos puedan existir, el tiempo absoluto es condición necesaria para que los cuerpos puedan cambiar.