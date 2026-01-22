Icardi publicó una foto con IA de la China y se hizo viral

Mauro Icardi y China Suárez nuevamente en el medio de la polémica.

Lejos de bajar el tono del conflicto, Mauro Icardi volvió a encender la polémica con un posteo que rápidamente se volvió viral en redes sociales. En medio del cruce público con Wanda Nara, el futbolista eligió una estrategia distinta: una imagen editada de la China Suárez que funcionó como respuesta indirecta, pero contundente, a las últimas declaraciones de su ex.

La publicación apareció en sus historias de Instagram y mostró a la actriz caracterizada con una estética religiosa, similar a una estampita, con un corazón visible en el pecho y un estilo que remitía a una figura santa. En la parte superior de la imagen se leía en grande: “MasterCHINA”, una chicana directa que volvió a apuntar al programa que conduce Wanda Nara por Telefe.

“MASTERCHINA. Le dedican un formato entero porque es la única capaz de devolverle vida a tantos fantasmas. No hace milagros, hace reciclaje de fracasados en TV. Amén”, escribió el futbolista con total ironía. Vale destacar que en las últimas emisiones del programa que conduce Nara se sumó Rusherking, expareja de la China Suárez.

El fuerte enojo de Mauro Icardi con Wanda Nara que involucró a la China Suárez

El posteo no fue aislado ni casual. Llegó pocas horas después de que la conductora publicara un extenso descargo en el que respondió a las acusaciones de Icardi y lanzó una frase que generó fuerte repercusión al referirse a los “olores” de la actual pareja del futbolista. Ese comentario volvió a poner a la China en el centro de la escena y terminó de detonar la reacción del delantero.