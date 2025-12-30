El insólito gasto millonario de la China Suárez que indignó a todos

La altísima cifra que gastó la China Suárez para Navidad.

La figura de China Suárez volvió a quedar bajo la lupa en plena Navidad, luego de que en redes sociales se viralizara una imagen que expone el abultado monto que habría desembolsado en una sola compra. El dato generó sorpresa, críticas y un fuerte debate online sobre el nivel de gasto de la actriz.

Según trascendió en las últimas horas, una foto tomada en un local de la avenida Santa Fe muestra a la actriz realizando una compra mientras en la pantalla de la caja registradora se ve el total final: 4.585.354 pesos. La imagen comenzó a circular rápidamente y fue replicada por la cuenta de Instagram @Gossipeame, especializada en información del mundo del espectáculo.

El detalle del importe, claramente visible en un recuadro resaltado, fue suficiente para que estallaran los comentarios. Mientras algunos usuarios cuestionaron el nivel de consumo y lo calificaron de “excesivo”, otros defendieron a la actriz argumentando que se trata de dinero propio y de decisiones personales.

La Navidad de la China Suárez

En paralelo a la polémica por el supuesto gasto millonario, trascendieron detalles de cómo la actriz pasó Nochebuena. La celebración tuvo lugar en La Casa de los Sueños, la residencia que comparte en Argentina con Mauro Icardi, donde reunió a su entorno más cercano. De la cena participaron sus hijos —Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña—, además de sobrinas, su hermano, su madre y varios amigos íntimos. La reunión se caracterizó por una mesa numerosa, regalos y una ambientación cuidada, acorde al estilo que suele mostrar en redes sociales.