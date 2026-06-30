Chau máscara de pestañas negra: por qué la marrón es la favorita de los maquilladores para este 2026.

La clásica máscara de pestañas negra ya está siendo desplazada por la marrón, que según maquilladores expertos, favorece e ilumina mucho más la mirada. Si todavía no probaste el rimmel café y querés darle una chance, este es el momento.

Uno de los mayores beneficios de la máscara de pestañas marrón es que te ayuda a tener unas pestañas definidas y largas, pero de manera mucho más natural y sutil. Es ideal si tenés el cabello rubio, pelirrojo o castaño claro, pero también podés usarla perfectamente si sos morocha. En las personas con ojos marrones, el rimmel café queda ideal.

Por qué la máscara de pestañas marrón es la preferida de los maquilladores

Las nuevas tendencias en maquillaje buscan resultados más naturales y esta es la principal razón por la que el rimmel marrón cobra protagonismo. Más allá de esto, cada vez son más los maquilladores que lo eligen: “Hablamos de un 'look' románticamente suave, pero impactante a la vez: marrón, pero nada aburrido”, explica Elyse Reneau, Head of Global Makeup de la reconocida firma de maquillaje Too Faced, en diálogo con Cosmpolitan.

Cómo aplicarla correctamente

La maquilladora Patricia Cuesta recomienda comenzar aplicando la máscara en las pestañas inferiores, para lograr ese efecto lifting. Para conseguir un efecto de ojo levantado y pestañas separadas, explica que, al aplicar la máscara en las pestañas superiores, es fundamental hacerlo desde la base hasta las puntas en trazos rectos. “Después de la primera aplicación, empuja las pestañas hacia atrás y hacia arriba con el cepillo para obtener un largo espectacular y fijar el rizo”, aconseja.

A quiénes les queda mejor

Si bien cualquier persona puede usarlo, los expertos coinciden en que favorece especialmente a las que tienen rasgos claros. Las personas con pelo rubio, castaño claro o pelirrojo suelen conseguir un acabado muy armónico porque el tono de las pestañas acompaña mejor el color natural del pelo y las cejas.

También suele ser una gran elección para quienes tienen ojos marrones, miel, verdes o avellana, ya que ayuda a realzar sus matices sin opacarlos. En el caso de los ojos claros, aporta definición manteniendo un aspecto delicado y natural.

Sin embargo, las morochas también pueden aprovechar sus beneficios. Muchas maquilladoras lo recomiendan para los días en que se busca un maquillaje más liviano o el popular efecto "no makeup makeup", que apunta a resaltar los rasgos sin que el maquillaje sea evidente.