Murió Chat GPT: caída mundial del chatbot de OpenAI

Registraron problemas con el ChatGPT a lo largo y ancho del mundo.

Usuarios de todo el mundo reportan fallas en el ChatGPT, el reconocido chatbot impulsado por Inteligencia Artificial (IA) de OpenAI. Según la plataforma Downdetector, personas alrededor del mundo señalaron que tienen para ingresar al sitio web y a la aplicación móvil.

En el caso de la página, los usuarios indicaron problemas para enviar consultas y por tanto no están recibiendo respuestas. En la app, ChatGPT muestra el mensaje “Request is not allowed. Please try again later”, que al español traduce: “No se permite la solicitud. Por favor inténtalo de nuevo más tarde”.

En Argentina, el 88% de las fallas son de la aplicación y el porcentaje restante del sitio web, de acuerdo a los datos de Downdetector. En el caso de España, el 89% de los errores reportados provienes de la aplicación y el resto de la página.

Hasta el momento, OpenAI, empresa detrás de ChatGPT no se pronunció sobre las fallas en el sistema. La misma actitud tuvo Sam Altman, CEO de la mencionada compañía tampoco.

No anda el Chat GPT y en X "explotaron" los memes

Los mejores memes de X con la caìda de Chat GPT.

Por què se puede caer el Chat GPT

Desde su lanzamiento, ChatGPT experimentó diversas caídas y todas fueron por diversos motivos como:

Aumento repentino en el tráfico : Cuando la demanda de ChatGPT supera la capacidad de los servidores, pueden producirse caídas.

: Cuando la demanda de ChatGPT supera la capacidad de los servidores, pueden producirse caídas. Problemas técnicos : Fallos en el software, actualizaciones fallidas o problemas de hardware pueden causar interrupciones en el servicio.

: Fallos en el software, actualizaciones fallidas o problemas de hardware pueden causar interrupciones en el servicio. Mantenimientos programados: En ocasiones, OpenAI realiza mantenimientos programados en la infraestructura de ChatGPT, lo que puede resultar en tiempos de inactividad.

ChatGPT en WhatsApp: ¿cómo chatear con la inteligencia artificial?

La revolución de la inteligencia artificial llegó a los celulares y ChatGPT, el chatbot que ha causado furor en el mundo tecnológico, ahora está disponible directamente en WhatsApp. Se trata de una integración simple y en pocos pasos que promete transformar la forma en que interactuamos con el asistente virtual y abre un nuevo capítulo en la era de la información.

Sumar a ChatGPT a tu lista de contactos es tan sencillo como guardar un número de teléfono. Con tan solo agregar el +1 (800) 242-8478 y verificar que la cuenta tenga el check azul, podrás comenzar a chatear con esta avanzada inteligencia artificial. Desde preguntas sobre historia hasta recomendaciones de series, el software más famoso estará listo para responder.

Las ventajas y las limitaciones de ChatGPT en WhatsApp

Si bien ChatGPT es capaz de realizar una amplia gama de tareas, como brindar explicaciones detalladas, traducir idiomas o generar ideas creativas, existen algunas limitaciones. La principal es que la información con la que opera está actualizada hasta enero de 2022. Esto significa que no podrás preguntarle sobre eventos recientes o pedirle un pronóstico del clima.

Además, su funcionamiento se limita al texto. No se puede enviar fotos o audios y esperar una respuesta visual o auditiva. ChatGPT está diseñado para comprender y generar lenguaje natural, y en eso es realmente bueno. Su desarrollo en la aplicación de mensajería se centra en resolver consultas escritas y brindar información clara y precisa dentro de sus capacidades. Esto lo convierte en una herramienta útil para quienes necesitan apoyo rápido sin preocuparse por funciones avanzadas.