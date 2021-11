El nuevo requisito de Instagram para castigar a las cuentas falsas

La noticia se conoció hace pocas horas. Todos los detalles de este sustancial cambio de Instagram.

Instagram solicitará a los usuarios de la red social que comprueben su identidad al acceder a la cuenta con un vídeo selfie, una grabación de corta duración de su rostro que la plataforma eliminará al cabo de 30 días. La red social de Meta ha introducido un sistema de identificación basado en el rostro del usuario, por el que se solicita que grabe un vídeo corto en el que se vea su cabeza desde distintas direcciones.

Esta función, compartida por el analista Matt Navarra, busca ayudar a confirmar que el usuario es una personal real, aunque no se detalla si solo en el caso de las cuentas de nueva creación o en todas, incluidas las ya existentes. Meta asegura que el vídeo selfi no se verá en Instagram, y que será eliminado al cabo de 30 días. También dice que no recogen datos biométricos de él y que no utilizan la tecnología de reconocimiento facial.

Meta anunció a principios de noviembre que dejaría de utilizar su tecnología de reconocimiento facial, que permitía a los usuarios identificarse de forma automática en fotos y vídeos, y que borraría los metadatos de más de mil millones de personas con los que funcionaba el sistema.

La compañía aseguró ser consciente de las preocupaciones que esta tecnología suscitaba, e incluso de la falta de regulación, pero señaló su intención de seguir trabajando en el reconocimiento facial para usos diferentes, como verificar la identidad de usuarios o prevenir el fraude y la suplantación de identidad.

*Con información de EuropaPress.

Instagram deja de ser gratis y copia a OnlyFans

Instagram realiza cambios sumamente importantes en sus funciones. Tal y como sucede con decenas de aplicaciones, entre las que resaltan WhatsApp, una de las plataformas más utilizadas por los usuarios en todo el mundo decidió incluir una herramienta muy similar a OnlyFans que sin dudas cambiará rotundamente la utilidad de la misma. La misma no será gratis y habrá que pagar para poder usarla. ¿De qué se trata?

El nuevo sistema de Instagram consistirá en que, aquellos usuarios que lo deseen, puedan ganar dinero vendiendo fotos o videos, tal y como sucede en OnlyFans, servicio que cobró gran fama en 2020 y que explotó a partir de la pandemia de coronavirus. Así lo anticiparon las empresas Sensor Tower y Apptopia, donde resaltaron que Meta (Facebook) ya incluyó un método de pago en Estados Unidos, denominado “Suscripciones de Instagram”.

En la sección de "Suscripciones de Instagram", los usuarios podrán acceder al contenido de diversas cuentas que vendan su contenido multimedia especial. ¿Los valores? Hasta el momento, van desde los 0.99 hasta los 4.99 dólares. Por lo pronto, en otras partes del mundo aún no está habilitada la función, por lo que habrá que esperar un tiempo para poder utilizarla.