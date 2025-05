¿Cuáles son las causas por las que un celular puede explotar?

Por qué un celular puede explotar

Una de las consecuencias de un uso prolongado o incorrecto de los celulares puede generar que una batería se hinche y termine explotando. Si la misma se encontraba en el bolsillo de una persona los resultados que se observarán serán terribles. Al punto que demanden una visita de urgencia al médico. Los motivos por los cuales esto sucede son varios y es mejor conocerlos para evitarlos.

Hablar de la batería es un tema más que sensible en los dispositivos porque es lo que permite su funcionamiento y lo que genera en muchas ocasiones que una persona se incline sobre un equipo por encima de otros. El cuidado de la misma no solo entrega la posibilidad de extender la vida útil del objeto, sino que también evita que se desarrollen escenarios donde la vida corre riesgo. La preocupación no debe ser exclusiva de que la pantalla no reciba golpes.

"Cuanto más lo mires, peor se pone", expresaron Reacción Nacional, como figura el usuario en X (Ex Twitter). El video muestra como una persona que se encuentra ejercitando pierde el control de una pesa y esta impacta de manera directa sobre el celular. Al poco tiempo este comienza a largar una gran cantidad de humo en una clara señal que está a punto de explotar. Lejos de soltarlo, el joven lo toma y se va caminando con el mismo.

"Repitan conmigo. Cuando vayan al gimnasio, el celular se deja en la taquilla", expresó una persona en los comentarios. No solo para que uno pueda concentrarse en los ejercicios que realiza, sino para evitar este tipo de situaciones en donde un objeto está a punto de incendiarse, debido a que el golpe fue directo sobre la batería y provocó una reacción en los componentes que hay en su interior.

¿Por qué puede explotar un celular?

Lo primero a mencionar es que los celulares son sometidos a una larga serie de pruebas antes de ser lanzados al mercado para descartar que la batería no presente ningún desperfecto o haya algún componente que tras varios minutos de uso la sobrecaliente. Esto se hace porque el objeto cuenta con un líquido electrolítico que es muy inflamable que puede provocar un cortocircuito dentro del dispositivo. Si bien, las probabilidades de que suceda son bajas, es necesario recordar cuáles son los motivos por los cuales se registran.

"Esto solo ocurre cuando una batería defectuosa se lleva hasta el extremo, algo que ya te hemos dicho que es bastante poco probable. Eso sí, también puede ser que la batería esté en perfecto estado y un factor externo sea el inicio de la cadena. Doblar la batería, pincharla, que tu terminal se caiga, etc, puede ser un motivo por el cual este separador se rompa o ceda", manifiestan desde ProAndroid. En el caso del video, el impacto de la pesa fue directo sobre la batería y las consecuencias quedaron a la vista.

Por otro lado, los especialistas señalan que este tipo de problemas no tienen arreglo en la mayoría de los casos. Los costos de la reparación y el daño sufrido en el celular dan como resultado una suma de dinero que es mejor invertirla en un equipo nuevo. Tampoco se aconseja conservarlo, lo opción recomendada es arrojarlo a los contenedores de basura especializados para obtejos tecnológicos.