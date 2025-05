¿Qué celulares se vieron afectados por la última actualización de Android?

Qué celulares android fallan con la nueva actualización

La actualizaciones que reciben los celulares se encuentran pensadas para mejorar algunas características, optimizar el sistema operativo o solucionar fallos que se desarrollan con el tiempo. Sin embargo, Android quedó en el centro de las polémicas desde hace unos días porque son varios los usuarios que señalan que una determinada marca comenzó a sufrir serios problemas y que se vinculan con la duración de la batería como el más grave de todos.

Este último punto es uno de los grandes motivos que se esconden en el cambio de un equipo por uno más nuevo, debido a que el uso provoca que se vaya dañando la autonomía y no tenga la misma capacidad que al momento que fue comprada. Por ende, siempre se buscan equipos que tengan una mayor resistencia pero que presenten un uso inteligente de cada una de las aplicaciones que se encuentran instaladas. Aunque en algunas oportunidades este daño puede ser producto de un factor externo.

"Varios usuarios están reportando problemas en sus teléfonos Motorola, como un consumo excesivo de batería, fallos en el sistema de notificaciones y otros inconvenientes en el funcionamiento general del dispositivo", expresaron desde Mundo en Conflicto como figura el usuario de X (Ex Twitter). Lo particular del posteo es la gran cantidad de personas desde distintas partes del planeta que manifiestan tener el mismo problema. Uno que se vincula con el desempeño incorrecto de la duración de la carga y la repetición de las notificaciones de las redes sociales. En algunos casos un aviso puede llegar a mostrarse más de 10 veces.

No se trata de un inconveniente que se encuentra solo en un modelo determinado, sino que son varios los celulares de Motorola que están afectados por este problema. Lo particular es que algunos cuentan con la versión 11, 12, 13, 14 y 15 de Android. Algo que permite entender que se trata de un fallo general. Si se repasan los comentarios, hay modelos que fueron comprados en el 2024 y otros tienen menos de seis meses de uso.

"De momento nos encontramos trabajando para brindar la mejor resolución y que la descarga de tu equipo ya no se presente. Ante cualquier novedad te recomendaría aguardar cualquier notificación de sistema", expresan desde la cuenta de Motorola Soporte para Latinoamérica. Otros usuarios recibieron una notificación en su celular de una nueva actualización del software. Algunos por rechazo no la aplicaron, y otros sí pero no notan muchas diferencias.

"Me pasó, pensé que era un virus, lo que hice fue restablecer de fábrica y se me solucionó", expresó un usuario en el posteo de X. Una solución drástica que obliga a borrar todo lo que se encuentra presente en el celular y dejarlo como recién comprado. Mientras que otras personas se rindieron ante los conocimientos de un servicio técnico para que puedan dar con el problema o incluso plantear el cambio de batería. Lo cierto es que no hay una respuesta oficial y tampoco una comunicado sobre este inconveniente que afecta a varias personas en la región.