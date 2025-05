¿Cómo es la nueva función de WhatsApp que está disponible en los iPad?

Cómo usar WhatsApp en iPad

Las aplicaciones necesitan mantenerse actualizadas para no perder usuarios con el paso del tiempo y en el caso de los servicios de mensajería como WhatsApp es algo más que necesario. No solo por motivos de seguridad para proteger los datos de las conversaciones, sino para que una persona pueda estar comunicada en todo momento. Esto último generó un cambio más que interesante y el mismo apunta a los iPads.

Hay diferentes maneras de tener abierta la sesión y poder seguir usando la aplicación, pero en algunos casos se necesita de cierto ingenio para que la plataforma pueda dar el servicio que las personas reclaman. Esto lleva a que otros se aprovechen y ofrezcan extensiones que no son oficiales. Algo que provoca riesgos a sufrir hackeos o robos de datos.

Cómo usar WhatsApp en iPad

Es por ello que desde Meta decidieron escuchar a las personas y lanzaron una importante actualización. "A partir de hoy WhatsApp está disponible en iPad. Se puede hacer llamadas y videollamadas con hasta 32 personas, compartir pantalla y usar la cámara frontal y la trasera. Funciona con Magic Keyboard y Apple Pencil", reveló Mauro Albornoz. Una extensión que ya estaba en marcha en aquellos dispositivos que tienen Android como su sistema operativo.

Solo es necesario ingresar a la tienda de aplicaciones, descargarse la app, realizar el proceso de escaneo del QR y la sesión quedará abierta en el iPad. Esto permite continuar con las conversaciones en cualquier momento sin importar el dispositivo que se tenga en mano. Eso sí, es necesario resaltar que se encuentra disponible para los siguientes modelos: iPad Pro con M4, iPad Pro de 12,9 pulgadas (3ª generación y modelos posteriores), iPad Pro de 11 pulgadas (1ª generación y modelos posteriores), iPad Air (5ª generación), iPad Air de 11 pulgadas (con M2 y modelos y posteriores) y iPad Air de 13 pulgadas (con M2 y modelos y posteriores).

Cómo usar WhatsApp en iPad

En cuanto a la demora de la presencia de WhatsApp en los iPad es producto de una necesidad de entregar un servicio de calidad que sea capaz de combinarse de forma perfecta con el ecosistema del sistema operativo de Apple. "La respuesta oficial de Meta es que querían tomarse el tiempo necesario para hacerlo bien, y efectivamente, llevan casi dos años con la versión beta funcionando y puliéndose", señalaron desde Applesfera.

¿WhatsApp avisa si sacan una captura de pantalla a la foto de perfil de un chat?

Con el fin de aumentar la seguridad de nuestros datos en la red y saber con qué tipo de personas estamos tratando, muchos usuarios tienen la curiosidad de conocer si alguien tomó una captura de pantalla a la foto de perfil que colocaron en WhatsApp. Si bien se encuentra de modo público, estas acciones obligan a tomar ciertas medidas con el fin de mantener la privacidad de acuerdo a determinados gustos y necesidades.

De momento, Meta no tiene una función integrada dentro del servicio de mensajería para alertar cuando una persona realiza alguna acción sobre la foto de perfil. Sin embargo, esto no quiere decir que no estén considerando la idea o trabajando en ello. En la versión beta 24.10.10.70 para iOS, algunos usuarios fueron notificados cuando se tomaron capturas de sus fotografías. Se trata de una prueba que podría llegar a ser implementada en futuras actualizaciones a recibir en este 2025.