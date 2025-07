¿Cómo bloquear las redes sociales en el celular para lograr concentración?

Cómo disminuir el uso del celular

Las aplicaciones que se encuentran instaladas en el celular dispone de notificaciones que se activan cuando alguien interactúa o hay falta de uso. Son procesos de distracción que en muchos casos pueden provocar que una persona no logre la concentración que tanto necesita para desarrollar varias actividades. Es por ello existen tres maneras de poder disminuir esta dependencia que se registra cada vez más.

Hay estudios que reflejan que cada vez son más las personas que caen bajo los efectos de las redes sociales y que pasan horas mirando la pantalla. Muchas veces, el consumo está relacionado con videos cortos que se van reproduciendo casi de manera infinita y sobre contenido que no tiene ningún tipo de valor. Usar parte del tiempo para distenderse no es malo, pero no saber contratarlo puede generar varias consecuencias negativas.

"Me escribió una escritora japonesa de The Japan Time (un diario británico en Japon desde 1897) que cuenta que cambiar a un teléfono a uno plegable con teclado físico la ayudó con su adición a las redes sociales", expresó Mauro Albornoz en X (Ex Twitter). "El 40% de los japoneses declararon usar sus teléfonos inteligente al menos cuatro horas diarias entre semana", señaló Mikan Oshidari.

Incluso hay un efecto negativo que es mucho peor. "El 47% de los usuarios de teléfonos inteligentes encuestados dijeron que se sentían incómodos cuando no podían usar sus dispositivos con tanta frecuencia como de costumbre. Pero esta compulsión es tan común y normalizada que muchas personas no se dan cuenta de que les afecta, por lo que no creen que necesiten cambiar nada", agregó la periodista. Es por ello que el reemplazo por un dispositivo más limitado en funciones de conectividad puede llegar a ser una manera recuperar la concentración y cortar un problemas silencioso dentro de la sociedad.

¿Cómo restringir el uso del celular?

Además de hacer un cambio de dispositivo por uno que disponga de un teclado físico y con ciertas limitaciones en lo que respecta a las funciones que puede desarrollar, se pueden considerar dos tipos de aplicaciones que son programables y ayudan a generar una mayor concentración.

Tanto iOS y Android disponen de funciones dentro de sus configuraciones que pueden limitar el uso de determinadas aplicaciones. Solo basta con colocar un tiempo que se crea justo y una vez superado el mismo se tendrá que desarrollar una serie de pasos para desbloquear a la misma. Es una gran manera de dejar a las redes sociales bloqueadas y que no interrumpan con las actividades laborales o estudiantiles.

Por otro lado, se recomiendan dos aplicaciones como son App Block y Stay Focused que ayudan a crear perfiles de bloqueo para determinados momentos del día. Se establecen franjas horarias en donde las redes sociales se encontrarán disponibles, las notificaciones serán visibles y cualquier otro tipo de aviso que pueda generar una distracción. Una vez que se supera la barrera de tiempo, no se tendrá más acceso y va a ser necesario esperar a que se encuentren nuevamente activas.