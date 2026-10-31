Se casaron Lali y Pedro Rosemblat: así es Casa Carlos, la casona en San Telmo donde dieron el sí. Foto: @casacarlos_santelmo

Luego de tres años en pareja, Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este sábado 31. La pareja dio el sí en una ceremonia íntima, en la que estuvieron presentes familiares y amigos cercanos, entre ellos algunas celebridades a las que se sumarán otras durante la gran fiesta.

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La ceremonia tuvo lugar en Casa Carlos, una casona antigua en el barrio de San Telmo. A pesar de estar ubicado en pleno corazón de la Ciudad, el espacio elegido por la pareja es tan acogedor como íntimo. Es una propiedad con la estructura típica de una antigua casa chorizo porteña. Cuenta con paredes de ladrillo a la vista, persianas antiguas, galerías y pisos originales recuperados.

Se casaron Lali y Pedro Rosemblat: así es Casa Carlos, la casona en San Telmo donde dieron el sí. Foto: X

En este sentido, Fede Flowers, periodista de LAM, compartió los detalles: "Es una casona antigua en pleno corazón de San Telmo que se caracteriza por realizar eventos poco tradicionales porque mezcla la arquitectura de Buenos Aires con mucha vegetación. Muy a lo San Telmo. Muy a lo Lali y Pedro".

Se casaron Lali y Pedro Rosemblat: así es Casa Carlos, la casona en San Telmo donde dieron el sí. Foto: @casacarlos_santelmo

La idea de Lali y Pedro fue desde un principio casarse entre seres queridos y sin grandes lujos. Eso se pudo ver en las imagenes que comenzaron a circular en redes sociales antes y durante la ceremonia. En este sentido, dijieron presente Juliana Gattas, Damián Betular, Candela Vetrano y su pareja el actor Andrés Gil, Mery del Cerro junto a Meme Bouquet, el cantante Dillom, el actor Peter Lanzani - quien fue pareja de Lali - y la actriz Justina Bustos.

Se casaron Lali y Pedro Rosemblat: así es Casa Carlos, la casona en San Telmo donde dieron el sí. Foto: @casacarlos_santelmo

Se casaron Lali y Pedro Rosemblat: así es Casa Carlos, la casona en San Telmo donde dieron el sí. Foto:

Cómo se conocieron Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Lali y Pedro se conocieron a través de las redes sociales. La cantante y actriz seguía de cerca la carrera del periodista y un día se animó a escribirle. La química no surgió enseguida, sino que fue un 31 de octubre del 2023 que se vieron por primera vez en una fiesta de Halloween. Lali recordó en varias oportunidades el momento, asegurando que se sintió un tanto intimidada por el porte de Pedro. Hoy, exactamente tres años después, dieron el sí.

Su romance comenzó oficialmente hacia fines del 2023, pero no lo blanquearon hasta febrero del año siguiente con una publicación en redes sociales durante las vacaciones de verano en la playa. Finalmente, en enero de este 2026 anunciaron su compromiso.