Se casaron Lali Espósito y Pedro Rosemblat: las fotos de la boda del año

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron después de casi tres años de relación. La artista y el periodista dieron el sí este sábado 31 de octubre en una ceremonia íntima, rodeados de familiares y amigos cercanos. Según las imágenes que comenzaron a circular en las redes sociales, la pareja eligió una celebración al aire libre y sin grandes lujos.

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Lali y Pedro dieron el sí en una casona de San Telmo. Foto: X

Lali y Pedro anunciaron su compromiso en enero de 2026. Su relación había comenzado a fines de 2023, aunque recién la hicieron pública en febrero del año siguiente. Desde entonces, se consolidaron como una de las parejas más queridas del ambiente artístico.

Cómo fue la boda de Lali y Pedro: los detalles

La organización de la ceremonia y el festejo estuvo a cargo de Claudia Villafañe, quien trabajó como wedding planner junto a su empresa de eventos, Plan V. La celebración se realizó en Casa Carlos, una antigua casona de estilo colonial ubicada en el barrio porteño de San Telmo. Con sus patios, galerías y un jardín rodeado de vegetación, el lugar ofreció un entorno íntimo para la unión.

Juliana Gattas fue una de las invitadas a la ceremonia. Foto: X

Aunque en un primer momento había trascendido que se preparaba una fiesta multitudinaria, finalmente la lista de invitados estuvo integrada por entre 150 y 200 personas. La celebración reunió a familiares, algunos de los cuales viajaron especialmente desde distintas provincias, y a los amigos más cercanos de la pareja.

Entre los invitados estuvieron varias figuras del espectáculo y la música, como el cantante Dillom, Peter Lanzani -expareja de Lali-, Cande Vetrano, Mery del Cerro, Justina Bustos, Damián Betular y Juliana Gattas.

Dillom y Lali se volvieron íntimos amigos en los últimos años. Foto: X

Cómo se conocieron Lali y Pedro

Todo comenzó a fines de 2023, cuando Lali decidió escribirle a Pedro por Instagram. La cantante ya conocía su trabajo como periodista y seguía sus publicaciones en redes sociales, hasta que se animó a dar el primer paso y le mandó un mensaje privado. Su primera cita fue en Buenos Aires lejos de las cámaras, pero antes se habían visto por primera vez en una fiesta.

Con el tiempo, comenzaron a circular rumores sobre el vínculo y aparecieron las primeras imágenes de ambos juntos en restaurantes de Palermo. En febrero de 2024, terminaron con las especulaciones y confirmaron el romance al compartir fotografías de unas vacaciones en la playa.