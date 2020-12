La muerte de Carlos Andrés "Carlín" Calvo es un golpe directo a la identidad popular de la televisión. Su historia tan rica en la pantalla chica le hizo compartir programas con múltiples figuras del espectáculo argentino, como lo es Soledad "Solita" Silveyra. La actriz no quiso dejar de homenajear a su amigo y colega, contando su dolor.

"Es una mañana difícil. Me puse a llorar como una nena. Es un hombre con el que viví muchas cosas", confesó. "Tenía un gran humor, me divertí mucho con él. Si bien era un tipo con una personalidad muy fuerte, nunca me hizo enojar. Era un mago; las mujeres morían por él pero yo nunca tuve un romance. Ahora nos estaría haciendo chistes, era puro humor", expresó en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.

En sus redes sociales también decidió recordarlo con una foto juntos en la que escribió: "Hermano querido a bailar con los ángeles".

Carlín Calvo: de "Amigos son los amigos" a "RRDT", los éxitos de un actor popular

El actor de 67 años falleció, pero dejó un tendal de grandes momentos televisivos que se quedaron en la retina de varias generaciones. Desde "Amigos son los amigos" hasta "RR. DT", Carlín Calvo se convirtió en un símbolo de la TV.

La serie "Amigos son los Amigos" fue uno de los éxitos de principio de los 90. Junto a Pablo Rago, la pareja se volvió un clásico de las noches de Telefe y tuvo picos de rating altísimos para la fecha. Ahí volvieron popular distintas frases emblemáticas como, por ejemplo, el "vos fumá", que le decía Carlos Calvo a su compañeros. Esa telenovela se convirtió en un símbolo de la amistad para el público.

A lo largo de su vida, Carlín Calvo también tuvo un momento muy grande de popularidad cuando se puso en la piel de Ricardo Rojas DT. "RR. DT". Ahí Carlos Calvo era el entrenador de Excursionistas donde jugaba Mariano Martínez. Si bien no era una telenovela diaria, el unitario logró tener grandes números de rating que lo catapultaron a ser uno de los más vistos de esa época. Además, fue una de las primeras series que mezclaba el fútbol.

Ya en 2001, otra de las series que quedó en la memoria de los espectadores fue "El Hacker". Allí Carlos Calvo se metía en el mundo de las computadoras y con intentos de tecnología mostraba diversas ideas para meterse en bancos, casas o en sistemas particular. Casi veinte años después, ese programa volvió para convertirse en una especie de "programa de culto" debido a las estrafalarias ideas que tenía el guión para el accionar tecnológico en cosas en las que la tecnología no tenía influencia.