Yanina Latorre cruzó a Nacha Guevara tras el escándalo de su hija

Nacha Guevara se enfrentó cara a cara con Lola Latorre y Lucas Spadafora luego de que se viralizaran varios videos en los que se vieron burlas sobre los temblores de la jurado del Cantando 2020. La artista tomó la palabra luego de que la hija de Yanina Latorre expresara sus disculpas, pero lejos de aceptar sus dichos, hizo un llamado a la acción en el que les remarcó sus errores sin justificarlos, y les pidió que realicen una acción de buena voluntad contra los enfermos de Parkinson.

Esta situación generó un tenso clima en la pista del Cantando con un ida y vuelta, que luego hizo explotar a Yanina Latorre a través de su cuenta de Twitter. Si bien en el piso la angelita se llamó al silencio, sus redes sociales se descargó con una catarata de retuits dejando en claro su postura.

Sin embargo, el martes por la mañana, luego de dar los buenos días como acostumbra hacerlo a sus seguidores, Yanina Latorre le dio un retuit al comentario que dejó un seguidor, para luego sumarse con sus propias palabras a dejar una contundente respuesta al tema, tras las palabras de Nacha Guevara.

"@yanilatorre quién es Nacha para creerse un tribunal si hasta ayer era un movimiento voluntario, ¿Y ella? Ella se burló de los enfermos mintiendo", sostuvo un usuario en su tuit. Yanina Latorre continuó esta misma línea y lanzó: "Los jueces están en los tribunales. Las condenas son por delitos. ¡Errar es humano y perdonar es divino! Solo Dios castiga. ¡Ojo!".

Nacha Guevara le puso los puntos Lola Latorre

La jurado del Cantando 2020 Nacha Guevara volvió a estar cara a cara con Lola Latorre luego de las burlas por sus temblores y fue durísima en su respuesta.

El Cantando 2020 (El Trece) se jugó todas sus fichas para tratar de arruinar el debut de MasterChef Celebrity en la noche caliente del lunes y puso frente a frente a Nacha y Latorre por primera vez desde el escándalo de las repudiables palabras de la joven. La actriz y cantante había asegurado que cuando estuvieran cara a cara iban a tener una charla y así fue: no se guardó nada.

"Trato de ser breve. Quiero borrar justificaciones. La primera es que fue involuntario. Yo también dije aquí que creía que había sido involuntario. Eso es una vez, pero no dos. Y fueron dos videos con lo mismo", comenzó Nacha.

"Después, escuché hasta el cansancio que estaban tristes y que lloraban (de culpa por lo que habían hecho) -siguió la integrante del jurado-. ¿Pensaron cómo se sintieron burlados los que padecen la enfermedad? La enfermedad que, nombrémosla, se llaman Parkinson. Como decía Gardel, 'No me lloren, crezcan'. Parecía que la víctima de todo esto eran ustedes", disparó con severidad. Vale aclarar que Guevara explicó que no tiene ningún problema de salud, sino que los temblores son un gesto voluntario que realiza cuando duda en la toma de una decisión.