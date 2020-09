Gladys "la Bomba Tucumana" renunció en vivo en el Cantando 2020

Glayds, "La Bomba Tucumana" tuvo una noche difícil en el Cantando 2020. La cantante de cumbia se quebró en llanto y en vivo, demostró sus ganas de abandonar el certamen.

“Yo me quiero ir. Hijo, sos un gran artista. Pero todo tiene un límite. Me voy. No quiero pelear. Ni con Karina. Me duele tu 4. Vine acá y no me he quejado de un puntaje”, expresó Gladys con lágrimas en su rostro.

“No tengo que demostrarle nada a nadie. Me quiero ir ahora del estudio”, afirmó tajante. Inmediatamente, Laurita Fernández le pidió que lo piense y Oscar Mediavilla la terminó de convencer para que se quedara. Finalmente, el jurado convenció a Gladys para que se quedara y le pusieron un 10 como voto de confianza.

El enojo de Gladys "La Bomba Tucumana"

En principio, Gladys manifestó su disconformidad con el vestuario. Según ella, le dan los peores vestidos en comparación al resto de sus colegas y no se sentía cómoda con el que le dieron en la gala de este martes. “Tuve que llamar a la producción. Pasan vestidos alucinantes y el mío es de una tela… Cuando vean el de Flor Torrente se caen. Me voy a poner lo que a mí me gusta, quiero tapar mis brazos. Tengo 55 años. Esto lo quisiera cortar”, dijo furiosa.

Al momento de la devolución, Gladys tuvo un fuerte cruce con Karina "La Princesita". La integrante del jurado le marcó sus errores en la pista y la cantante de música tropical no quiso aceptar las críticas fácilmente. “No lo vi bien. Entiendo lo que te pasó, pero como cantante y artista tenés que dejar esas cosas abajo del escenario, cosa que acá no pasó”, arrancó Karina su devolución, haciendo referencia al problema de vestuario que tuvo Gladys.

Cuando el hijo de Gladys - que es su compañero de pista- le consultó a Karina si había salido muy mal, la jurado respondió: “Tu mamá, sí; vos, no”. “¿Yo en qué salí mal, profesora Karina?”, indagó Gladys. “Salió mal lo tuyo. Apenas empezaste te olvidaste la letra. Te la olvidaste y tu hijo Tyaguito siguió la canción”, afirmó la jurado y protagonizaron juntas un fuerte momento de tensión.