Encontrar un pelo blanco antes de cumplir 30 años puede generar sorpresa, sobre todo si el cambio parece adelantarse al de otras personas de la misma edad. Aunque muchas veces la aparición de canas está relacionada con la genética, también existen situaciones en las que vale la pena prestar atención a otros cambios en el cuerpo o en el cabello.

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Las canas aparecen cuando disminuye la producción de melanina, el pigmento que le da color al pelo. La edad a la que comienza ese proceso varía de una persona a otra: tener algunas canas antes de los 30 no significa, por sí solo, que exista una enfermedad ni que sea necesario hacerse estudios.

Imagen: Gemini (IA).

El dermatólogo Sergio Vañó explicó a Vogue España que, aunque en la mayoría de los casos las canas no se asocian a un problema, pueden aparecer junto con situaciones como el vitíligo, el hipotiroidismo o el déficit de vitamina B12. Se trata de posibles asociaciones, no de un diagnóstico que pueda hacerse a partir del color del cabello.

Cuándo consultar por las canas antes de los 30

Una consulta con un dermatólogo puede ser útil si las canas aparecen durante la infancia o la adolescencia, aumentan de manera llamativamente rápida o se presentan en un mechón o una zona localizada. También conviene consultar si se acompañan de caída excesiva del pelo, cambios en la piel u otros síntomas físicos, como cansancio persistente o pérdida de peso sin explicación.

El médico especializado en tricología Santiago Casquero señaló a la revista ¡HOLA! que no hace falta pedir una batería de análisis ante la primera cana en una persona adulta sana. En cambio, explicó que puede ser razonable evaluar estudios cuando el encanecimiento comienza en la infancia o adolescencia, progresa con rapidez o aparece junto con otros síntomas.

La consulta también es válida si el cambio genera preocupación, aun cuando no haya otros síntomas. El profesional podrá revisar los antecedentes familiares, cuándo comenzaron las canas y si hay señales que justifiquen una evaluación más amplia.

Imagen: Gemini (IA).

Qué puede evaluar el dermatólogo

Según cada caso, el especialista puede examinar el cabello y el cuero cabelludo, preguntar por la alimentación, los antecedentes de salud y los medicamentos, y decidir si hacen falta análisis. Entre los estudios que podrían considerarse están los relacionados con la vitamina B12, las reservas de hierro o la función tiroidea, pero no son pruebas necesarias para todas las personas con canas.

Una revisión publicada en Actas Dermo-Sifiliográficas, revista de la Academia Española de Dermatología y Venereología, señala que en algunos casos de encanecimiento prematuro puede ser necesario estudiar posibles déficits nutricionales o alteraciones de la tiroides. Si se detecta una condición, su tratamiento dependerá del diagnóstico.

¿Las canas prematuras pueden recuperar su color?

No existe una solución garantizada para devolverles el color natural a las canas. Si se identifica una causa tratable, atenderla puede ayudar a frenar o enlentecer el proceso; en determinados casos puede haber repigmentación, pero no es un resultado que pueda prometerse. Según Cleveland Clinic, lo más probable es que las canas que ya aparecieron no recuperen su color.

Por eso, antes de recurrir a suplementos o productos que prometen eliminarlas, lo recomendable es consultar con un profesional de salud. Lucir las canas o cubrirlas es una elección personal; la consulta médica sirve para evaluar el contexto y descartar problemas cuando hay señales que lo justifican.