La aparición de las primeras canas puede generar sorpresa, en especial cuando ocurre antes de los 30 años. Aunque forma parte del proceso natural de envejecimiento, existen distintos factores que pueden adelantar su aparición. La genética es uno de los principales, pero también influyen la alimentación, determinados déficits nutricionales y el estilo de vida.

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La dermatóloga Cristina de Hoyos, especialista en dermatología médico-quirúrgica y directora médica de Clínica Ceta Leganés, explica en CLARA que las canas son "una manifestación visible del envejecimiento celular del folículo piloso". Esto sucede porque los melanocitos, las células encargadas de producir melanina, van perdiendo progresivamente su capacidad de generar pigmento.

Cómo frenar la aparición de canas prematuras, según dermatólogos.

En este sentido, aclara que el cabello no pierde su color una vez que creció, sino que "nace ya sin pigmento". Por eso, cuando el folículo deja de producir melanina, el nuevo pelo comienza a crecer blanco o gris.

Cómo influyen el estrés y los déficits nutricionales en la aparición de las canas prematuras

Aunque la herencia tiene un papel central, no es el único elemento que interviene. El estrés intenso puede acelerar el proceso de encanecimiento, especialmente en personas con predisposición genética. Sin embargo, la especialista aclara que "todavía no podemos afirmar que el estrés sea por sí solo una causa directa de canicie en todas las personas".

Otro factor importante son las carencias nutricionales, especialmente la falta de vitamina B12, que participa en la síntesis del ADN y el funcionamiento celular. También pueden influir los niveles bajos de hierro, ácido fólico y determinadas alteraciones tiroideas. Ante una aparición muy temprana o repentina de canas, la dermatóloga recomienda una evaluación médica para descartar posibles déficits o enfermedades asociadas.

Cómo frenar la aparición de canas prematuras, según dermatólogos.

Qué hábitos ayudan a prevenir las canas prematuras

Aunque actualmente no existe ningún tratamiento médico con eficacia demostrada para prevenir o revertir las canas de manera general, sí hay hábitos que pueden ayudar a cuidar la salud capilar. "Para prevenir las canas prematuras, podemos seguir unas pautas clave como estas", sostiene la especialista.

Algunos hábitos importantes son mantener una alimentación equilibrada, con un buen aporte de vitaminas y minerales necesarios para el organismo; no fumar, ya que el tabaquismo se relaciona con un mayor riesgo de canas prematuras y daño celular y controlar el estrés, priorizando el descanso y practicando actividad física.

También es importante hacerse todos los chequeos médicos correspondientes y, de ser necesario, corregir déficits nutricionales, en especial vitamina B12 y hierro. También es muy importante evitar suplementos anticanas sin indicación médica, ya que no hay evidencia sólida de que recuperen la pigmentación en personas que no presentan deficiencias.

Por último, De Hoyos recuerda que corregir una carencia nutricional puede permitir recuperar parcialmente la pigmentación en algunos casos, pero no constituye una solución universal. La prevención, el diagnóstico temprano y los hábitos sostenidos siguen siendo las principales herramientas para cuidar la salud del cabello.