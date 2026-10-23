Del bodegón al "fine dining" para comer en el Día Mundial de la Pasta: 8 lugares de Buenos Aires que son tendencia

Cada 25 de octubre se rinde tributo a uno de los platos más universales y queridos de la gastronomía: la pasta. En Buenos Aires, una ciudad que tiene herencia italiana, la fecha invita a recorrer una oferta culinaria que no deja de transformarse. Desde los bodegones tradicionales que apelan a la memoria emotiva hasta las propuestas de alta cocina e innovación, los chefs porteños logran reinventar estas recetas icónicas mediante técnicas contemporáneas, ingredientes locales y fusiones audaces. A continuación, una guía con ocho restaurantes destacados para celebrar este día de la mejor manera.

{{{htmlAmp}}}

Restaurantes para disfrutar de una buena pasta

L’Adesso: presenta para el domingo 25 de octubre al mediodía un menú familiar ($44.000 por persona) con ravioles gigantes Nino Bergese, pappardelle de castañas con trufa y rigatoni alla gricia, sumado a postres innovadores a base de pasta ($20.000). (Fray Justo Santa María de Oro 2047, Palermo / IG: @ladesso_ristorante)

Carmen: bajo la dirección de Nacho Feibelmann, este restaurante y pastificio en Palermo combina lo clásico con cocciones al fuego, brasas y ahumados. Destacan sus girandolas de batata al rescoldo, cappelletti de remolacha y fagottini de asado, ideales para maridar con su carta de vinos. (Gurruchaga 1428, Palermo / IG: @carmen.pasta)

Variedad de pastas. (Crédito de foto: Carmen)

Enero: con estilo ítalo-argentino en Costanera y Tortugas , tienta con gnocchi caseros de provoleta, agnolotti bicolor de trucha o cannelloni de ossobuco a la cocción lenta, acompañados por etiquetas nacionales seleccionadas. (Av. Rafael Obligado 7180, CABA y Alejandro Korn 3160, Tortugas / IG: @enerocostanera)

Hierro Bodegón: ofrece un toque moderno a la tradición con ñoquis de papa con nduja propia, girandoles con crema de parmesano y la contundente lasaña BO, junto a una destacada cava de más de 50 etiquetas. (Fitz Roy 1722, Palermo / IG: @hierrobodegon)

Ñoquis con nduja. (Crédito de foto: Hierro)

Kamay Casa Gardel: el chef Raúl Zorrilla aplica la fusión peruano-nikkei en platos como el Lomo en dos pastas (fetuccinis a la huancaína y al pesto) y canelones de ají de gallina. (Carlos Gardel 3131, Abasto / IG: @kamaycasagardel)

Biasatti: especializado en pasta fresca artesanal premium sin conservantes para llevar, incluye opciones como ravioles de cordero braseado o platos listos como lasañas y canelones, complementados con vinos de autor. (Jorge Newbery 3202, Colegiales / IG: @biasattiok)