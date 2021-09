El puma en Bariloche que circuló en pleno centro turístico

El video del puma en Bariloche que sorprendió al circular en pleno centro de la ciudad del sur de la Argentina.

El video del puma en Bariloche mientras circulaba libremente en pleno centro de la famosa ciudad del sur de Argentina durante la madrugada se viralizó rápidamente y muchos tratan de encontrarle alguna explicación lógica, más allá de que es una de las especies más habituales entre los bosques de dicha parte del territorio nacional. Este curioso episodio ocurrió en la calle San Martín y se intentó encontrar rastros de él en las inmediaciones del barrio Las Margaritas, donde ciertos vecinos informaron que lo vieron a pocos metros del Centro Cívico tras su "caminata".

Ahora, varios efectivos de la Policía de Río Negro y personal de Fauna de esa provincia realizan una búsqueda intensa del puma que fue captado por las cámaras de seguridad del lugar entre las 5 y las 7 de la mañana del jueves 16 de septiembre de 2021. Incluso, los especialistas indicaron que no se descarta la presencia aún más habitual de estos felinos por la zona en el futuro inmediato, ya que ellos ven restringido su hábitat por el avance de la población.

Los trabajos se centran por estas horas hacia el oeste de la calle Suiza, hacia la ladera Este del Otto, y en los descampados hacia la calle Campichuelo. "Personal de Fauna está buscando rastros. Por protocolo, se armará una trampa en el patio de este vecino para hacer una captura viva en el caso de que vuelva a aparecer. Luego, se lo liberaría en el parque nacional", indicó Fabián Llanos, el coordinador de la Dirección de Fauna de Río Negro.

No obstante, el funcionario llevó tranquilidad y minimizó la presencia del animal en la vía pública: "Si una vivienda está en un ambiente agreste, encontrarse a un puma es algo que puede pasar. De todos modos, hay que recalcar que es un felino que se esconde porque no le gusta la gente, no como los pumas de Sudáfrica. Estamos indagando si hay huellas".

Qué hay que hacer en el caso de ver a un puma

Mantener la calma, permanecer firme y de frente al animal buscando el contacto visual.

y de frente al animal buscando el contacto visual. Intentar parecer de mayor tamaño levantando los brazos, abriendo la campera y manteniéndose erguido en posición vertical.

Para alejarse, caminar hacia atrás mirándolo a los ojos.

Por ningún motivo correr, darle la espalda, sentarse o acuclillarse. Tampoco subir a un árbol o a una roca.

Tampoco subir a un árbol o a una roca. No acorralarlo y dejar siempre una vía de escape , ya que suelen ser tímidos y evitar la confrontación.

, ya que suelen ser tímidos y evitar la confrontación. En caso de estar con niños, tomarlos en brazos para que no corran.

No aproximarse al animal , especialmente si se está alimentando o con crías.

, especialmente si se está alimentando o con crías. Si se está viajando, mantenerse dentro del vehículo.

Si el puma se vuelve agresivo, no darle la espalda ni sacar la vista de él.