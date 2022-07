La desopilante teoría sobre CFK de una manifestante en el banderazo: "Me llegó en un mail"

El insólito mensaje salió en vivo y dejó perplejo a todo el canal. No fue el único mensaje del estilo y se repitieron las declaraciones violentas.

Una mujer, junto a su cacerola y envuelta en una bandera de Argentina, que se encontraba marchando en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires durante el banderazo en oposición al Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, lanzó una desopilante teoría que tiene como principal protagonista a la vicepresidenta de la Nación. "Tendrían que investigarlo", soltó.

El cronista de La Nación Más (LN+) se encontraba realizando diversas entrevistas en las calles de la ciudad para escuchar a la gente sobre sus razones para marchar. En un momento, al encontrarse con esta señora, le consultó lo mismo que al resto. "Vine a todas, vengo a todas las movilizaciones. Hoy vengo por lo de siempre, tenemos que defendernos. Cada vez estamos peor, es una cosa de locos lo que nos está pasando. Y las peleas entre ellos están hundiendo al país y a nosotros", contó.

El insólito momento:

Allí, sin seguir una misma línea con lo que había dicho previamente, la mujer dio a conocer una desopilante teoría sobre Cristina Kirchner. "Yo recibí un mail, que tendrían que investigarlo, donde hay fotos de Cristina y (Amado) Boudou a los abrazos y los besos. Y dice: 'Por eso, mataron al periodista Castro'", lanzó firmemente. El silencio en el piso del canal y del propio cronista fue tal que, al no saber qué decirle, pasó a entrevistar a otras personas que se encontraban en el lugar.

No fue la única persona que lanzó un mensaje por el estilo que descolocó por completo al periodismo. Otra mujer, en el centro de Córdoba, que también marchaba en contra de la gestión actual, lanzó una delirante afirmación vinculada con el fiscal fallecido Alberto Nisman. "Yo quiero darle un mensaje al gobierno y a todos los políticos que no apoyan y que son todos unos tibios. Que se pongan las pilas, porque la queremos lejos a Cristina Kirchner. Todos somos Nisman y si todos somos Nisman, que venga a suicidarnos Cristina", gritó al aire.

Desde el piso, la conductora de TN Valeria Sampedro se percató de la violencia del mensaje y afirmó: "Estos son los testimonios que llevan a no poder poner el micrófono". Luego una mujer dijo que había que meter presa a Cristina Kirchner y "no tener piedad", al tiempo que dijo que fueron corruptos hasta los "bisnietos" de la vicepresidenta que no tiene bisnietos.

Mensajes de violencia en el "Argentinazo"

Bajo los hashtags #9J y #YoVoy, la oposición convocó a realizar movilizaciones y banderazos en varios puntos del país por el Día de la Independencia. Más allá de buscar mostrar mensajes opositores al Gobierno actual, se observaron una gran diversidad de gestos de provocación y mensajes violentos.

Por ejemplo, en Plaza de Mayo, apareció una maqueta de una guillotina. En la parte superior se observa un cartel con el logo del Frente de Todos que reza: "Presos, muertos o exiliados". Cabe recordar que no es la primera vez que hay un episodio tan macabro en este tipo de marchas en forma de protesta: durante el 2021, exhibieron bolsas mortuorias con nombres de dirigentes del oficialismo, de La Cámpora, la familia Moyano y hasta Estela de Carlotto, titular de Abuelas.

Más allá de los mensajes y las marchas, en la Ciudad de Buenos Aires se cruzaron los manifestantes macristas con los movimientos de Izquierda (quienes también habían decidido marchar en contra del acuerdo con el FMI). Los llamaron "roñosos y mugrientos" por cómo quedó la Plaza tras el paso de los manifestantes. "Yo vi que nuestro grupo de gente le decía al otro grupo que eran unos roñosos, que eran mantenidos. Me parece ilógico tratar o destratar así a la gente. Me pareció muy mal de parte nuestra, de los que vinimos marchando de este lado, esa agresión gratuita", dijo sobre lo ocurrido una mujer en TN.