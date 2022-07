Una cordobesa explotó al aire sobre Nisman y Cristina e incomodó a TN

El violento mensaje no pasó desapercibido en el canal. También hicieron agraviar a una niña.

Una mujer en el centro de Córdoba que marchaba en el banderazo en oposición al gobierno nacional insultó a Cristina Kirchner y lanzó una delirante afirmación que vinculaba al fiscal muerto Alberto Nisman. El mensaje fue tan violento que incomodó a Todo Noticias (TN) que durante toda la tarde tomó testimonio de las personas que se manifestaron en Mendoza, Córdoba, Salta y Capital Federal.

"Yo quiero darle un mensaje al gobierno y a todos los políticos que no apoyan y que son todos unos tibios. Que se pongan las pilas, porque la queremos lejos a Cristina Kirchner. Todos somos Nisman y si todos somos Nisman, que venga a suicidarnos Cristina", gritó la mujer que fue arengada por los demás manifestantes que estaban en el lugar.

Desde el piso, la conductora de TN Valeria Sampedro se percató de la violencia del mensaje y afirmó: "Estos son los testimonios que llevan a no poder poner el micrófono". Luego una mujer dijo que había que meter presa a Cristina Kirchner y "no tener piedad", al tiempo que dijo que fueron corruptos hasta los "bisnietos" de la vicepresidenta que no tiene bisnietos.

Más tarde, en Córdoba, pusieron el micrófono a una niña que por su aspecto no tenía más de 6 años. "Dale, decile", la arengó la madre. La niña dijo ante el micrófono: "Cristina es la chorra más mala".

Dos marchas confluyeron en el centro porteño

Dos protestas políticas se reunieron en el centro porteño este sábado por la tarde. En el marco de la conmemoración del Día de la Bandera, distintas organizaciones de izquierda se manifestaron en contra del pago al Fondo Monetario Internacional (FMI); mientras que desde Juntos por el Cambio hicieron un banderazo convocado por los diputados Waldo Wolff y la hoy diputada de Avanza Libertad Carolina Píparo, entre otros.

En un momento, los manifestantes de Cambiemos se encontraron con algunas personas de izquierda que volvía a sus domicilios. Los acusaron de roñosos y mugrientos. La policía debió separarlos.

La movilización fue resultado de una campaña que se viene gestando desde hace días por la suba del dólar. Desde la semana pasada, en las redes sociales se venía difundiendo la convocatoria bajo la denominación de "banderazo" con las etiquetas #9J y #YoVoy.

Ese llamado fue compartido en redes por diversos referentes opositores, entre ellos el diputado de Juntos por el Cambio Waldo Wolff; la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por Avanza Libertad, Carolina Píparo; y comunicadores como Eduardo Feinmann.